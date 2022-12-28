З прийдешнім 2023 роком Кролика! Прикольні привітання у прозі

Кожному хочеться оригінально привітати близьких та друзів у новорічні свята

Новий рік – веселе та радісне свято. В українців він, на жаль, затьмарений повномасштабною війною, що почалася з російськими загарбниками, однак постараємося не зневірятися, а вірити у швидку перемогу над окупантом. Адже нам буде ще більше супроводжувати удача, а все завдяки символу року — Чорному Водяному Кролику. Разом з ним 2023 рік принесе, згідно з астропрогнозом, мир та успіхи ЗСУ на фронті.

Новий рік — це ще й чудовий провід провести весело час із близькими та друзями. Щоб бути оригінальним та виділитися з натовпу, варто заздалегідь подумати про веселі та оригінальні побажання.

"Телеграф" зібрав найцікавіші привітання з Новим роком у прозі, листівках та картинках.

Прикольні привітання з роком Водяного Кролика своїми словами

Нехай це пухнасте свято принесе у ваш дім чари. Нехай кролик своєю м’якою лапкою віджене всі печалі, розчарування та негаразди. Нехай у житті стане більше магії, удачі, доброти та щастя!

У це чудове свято, Новий рік, прийміть мої щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м’яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища та щастя! Бажаю виконання найпотаємніших бажань!

Вітаю з Новим роком Кролика! Нехай скоріше прискаче цей пухнастий звіринець і змахне своїми довгими вухами всі біди і прикрощі року, що минає. Бажаю, щоб попереду у нас були лише добрі та світлі події, щоб нас оточували добрі та веселі люди, а в оселях наших було затишно, тепло та мирно. Щасливого вам Нового року, вітаю!

З Новим роком пухнастого звірка — Кролика! Прийміть побажання спокійного року, без негативних подій та потрясінь. Нехай везіння, оптимізм, бадьорість духу, гармонія в душі, вогонь у серці супроводжують вас у досягненні всіх цілей. Нехай сім’я живе у добробуті, а робота приносить віддачу. Бажаю, щоб у наступному році слова "любов", "щастя", "краса", "достаток", "здоров’я" були не просто написані на папері, а по-справжньому здійснені в житті!

Новорічний кролик уже під дверима. Бажаю зустріти 2023 рік у колі близьких і відданих друзів. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги та турботи, а пухнастий заєць принесе нові радощі. Успіхів, везіння та безмежного щастя у новому році!

Якщо не хочете роздратувати символу 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.