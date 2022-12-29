З Новим 2023 роком! Душевні привітання у віршах, барвисті листівки і картинки

Ці привітання зарядять близьких святковим настроєм

Наближається Новий рік – найочікуваніше та найулюбленіше свято в році. Попри те, що українцям доведеться зустрічати 2023 рік в умовах війни, ми не збираємося відмовлятися від простих радощів життя, тому сумувати та відмовлятися від свята теж не варто.

Для підтримки духу можна відзначити свято вдома зі своїми рідними. Привітання від "Телеграфу" із Новим роком-2023 зарядять святковим настроєм на довгий час. Виберіть те побажання, яке вам найбільше сподобалося та розішліть своїм близьким у соцмережі чи месенджері.

З Новим роком 2023 – привітання у віршах, листівки

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Переміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує в свято,

А назавжди залишиться в нім!

Будьте щедрі, кохані, здорові,

Новий рік надихає усіх.

Очі радістю, щастям засяють,

Та лунає веселий хай сміх!

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

Ще більше привітань із Новим роком-2023 ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі. У нас також є прикольні новорічні побажання, які ви можете надіслати своїм друзям та колегам.