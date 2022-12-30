З Новим роком-2023! Найкращі листівки для рідних і друзів

Найкращі побажання у листівках у матеріалі "Телеграфу"

Новий 2023 рік проходитиме під заступництвом Чорного Водяного Кролика — пухнастого звіра, який знає про важливість сімейного вогню, тепла та затишку.

Зараз такий період, коли настав час запасатися гарними листівками та теплими побажаннями до новорічного свята. "Телеграф" спеціально для своїх читачів підготував добірку найкращих, барвистих листівок та вітальних картинок до Нового року-2023.

Ці красиві зображення можна легко зберегти собі на комп’ютер або телефон, і надіслати своїм близьким, друзям, колегам. Така увага з вашого боку точно їх порадує.

Листівки та картинки — з Новим роком-2023

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.