Теплі привітання з Новим роком-2023 своїми словами в СМС, гарні листівки

Привітайте з прийдешнім новорічним святом усіх своїх друзів і родичів

Привітання з прийдешнім Новим роком-2023 ми публікуємо для найнетерплячіших людей, які починають відзначати новорічні свята ще задовго до їхнього початку та вітати всіх навколишніх.

Для більшості очікування Нового року набагато більш хвилююче, ніж він сам. Ми починаємо вітати одне одного заздалегідь, ще до початку свята всюди звучать теплі побажання здоров’я, щастя та мирного неба у нашій країні.

"Телеграф" підготував для вас красиві короткі привітання у прозі для СМС, картинки та листівки з прийдешнім святом, які ви зможете надіслати своїм близьким та друзям у соціальних мережах, месенджерах.

Привітання з прийдешнім Новим роком-2023

Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, найчарівнішого свята — Нового року! Нехай цей рік стане чередою щасливих і радісних днів, наповнених любов’ю, добром та вірою у краще!

З прийдешнім Новим роком! Нехай Новий рік принесе до оселі все найкраще: любов, радість, здоров’я та достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поряд.

Друзі, вітаю вас із прийдешнім Новим роком! Нехай він буде яскравішим за попередній, стабільнішим, багатшим і гіднішим, нехай він приносить вам радість і насолоду. Будьте здорові та щасливі. Успіхів вам та миру в сім’ї.

Вітаю з Новим роком! Нехай він буде незабутнім, наповненим яскравими фарбами, позитивними емоціями, добрими людьми, успіхом у кар’єрі та стабільністю в сім’ї.

Вітаю з Новим роком! Бажаю добра, миру вашому будинку, затишку та теплоти. Нехай відкриється для вас багато цікавого та захоплюючого. Бажаю здійснення всіх бажань.

З прийдешнім Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров’я та кохання, якнайбільше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача та везіння!

Хочеться, щоб цей Новий рік став особливим, щоб у ньому не було нічого поганого, всі цілі були досягнуті, а всі бажання виконані. У всіх сім’ях панували добро, любов, мир та цінувалися сімейні цінності.

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.