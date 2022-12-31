З Новим 2023 роком! Найкращі відеопривітання, картинки та листівки українською мовою

Найкращі привітання з Новим роком у відео, картинках та листівках

На порозі Новий рік — радісне та улюблене свято з дитинства. Це чудова нагода зібратися з друзями та близькими за святковим столом, проте, на жаль, цього року це зробити зможуть не всіх, адже багато родин розлучила війна.

Щоб не втрачати новорічний настрій, а також для того, щоб подарувати його та своїм близьким, які знаходяться далеко, надішліть їм барвисте привітання та побажайте щасливого та мирного Нового року, відправивши до соцмережі чи месенджера гарну листівку.

А оскільки по східному гороскопу наступний рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, то ваше привітання можна доповнити листівкою з милим символом року. А щоб вам не довелося довго їх шукати, "Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з Новим роком у картинках та листівках із кроликами, а також душевні відеопривітання, і все це українською мовою.

Привітання з Новим роком 2023: картинки та листівки

Відеовітання з Новим роком 2023

Якщо не хочете роздратувати символу 2023 — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік для удачі.