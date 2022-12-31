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З прийдешнім Новим 2023 роком: оригінальні та душевні привітання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Привітання з Новим роком Новина оновлена 31 грудня 2022, 11:44
Привітання з Новим роком. Фото pexels.com

Телеграф вітає з прийдешнім Новим роком! Бажаємо всім нам сил, терпіння та перемоги!

На календарі 31 грудня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо Новий 2023 рік, який, до речі, пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Новий рік — це свято, яке символізує початок чогось нового, і ми віримо, що 2022 рік, що минає, забере все найгірше з собою. А наступний 2023 рік стане для всіх українців — новою сторінкою в історії нашої країни, яка розпочнеться з перемоги.

Давайте ж подякуємо року, що минає, адже було в ньому і щось хороше, і зустрінемо Новий рік на позитиві і з гарним настроєм. Обов’язково накрийте святковий стіл, зберіться із сім’єю чи друзями та відсвяткуйте. І звичайно ж не забудьте привітати всіх знайомих та рідних, які зараз не поряд з вами, подарувавши їм трохи святкового настрою теж. Найкрасивішими та душевними привітаннями з прийдешнім Новим роком 2023 року поділився портал " Хочу ".

Ми сподіваємося, що ці вірші, проза та картинки допоможуть вам зарядитися натхненням та гарним святковим настроєм. Сподіваємося, що ці гарні побажання з прийдешнім Новим роком зможуть залучити у ваше життя все найкраще.

Обов’язково надішліть своїм близьким барвисте привітання та побажайте щасливого та мирного Нового року, відправивши в соцмережі чи месенджері гарну листівку чи віршик.

Привітання з прийдешнім Новим роком

Привітання з Новим роком

Щирі ви мої прийміть.

Подарує хай натхнення

Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя буде хай безмежним,

На душі хай буде рай.

Привітання з Новим роком.
Привітання з Новим роком 2023
картинки з прийдешнім Новим роком

З Новим роком із прийдешнім! Цього разу ми відзначатимемо його по-іншому, без звичної радості та святкової мішури. Щоб підтримати свою силу духу, ми відзначатимемо свято будинку за сімейним столом і віритимемо, що наступного року наша головна мрія здійсниться.

***

З прийдешнім роком 2023 року! Нехай цей час буде роком лише щасливих новин. Минулий рік забрав багато, але також і багато чого навчив. Ми переконалися, що матеріальне нічого не означає, важливі речі — зовсім не речі. У Новому році бажаю головного: нехай кохані та рідні будуть поряд! Щасливого Нового року!

Привітання з прийдешнім Новим роком.

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

Привітання з Новим роком листівки
листівки з прийдешнім Новим роком

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

з наступаючим Новим роком
з прийдешнім Новим роком 2023

Цієї новорічної ночі піднімемо свої келихи за коханих, за мир і перемогу, за героїв із ЗСУ. Щоб у Новому році збувалися всі мрії та бажання! З прийдешнім НГ 2023!

***

Бажаю, щоб у 2023 році ми всією країною святкували перемогу! Це буде день величезної радості, але і скорботи, і пам’яті. Нехай швидше настане бажана дата, і всі дорогі вам люди знову були разом. Мої вітання з 2023 роком!

картинки з наступаючим Новим роком 2023

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

картинки з прийдешнім Новим роком 2023 з кроликом

Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоров'ячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

З прийдешнім Новим роком! Нехай Кролик, символ 2023 року, принесе у ваш дім достаток та захистить від хвороб. Нехай не трапляються проблеми на вашому шляху, нехай поряд будуть рідні та близькі, які завжди зрозуміють та підтримають.

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З прийдешнім Новим роком Кролика! Нехай у серці буде світло та гармонія, нехай на устах завжди сяє радісна усмішка, нехай діти будуть здорові та слухняні. Нехай усе зло залишиться торік. Бажаю, щоб 2023-й пройшов під знаком добра!

листівки з наступаючим Новим роком 2023
з наступаючим Новим роком 2023
з прийдешнім Новим роком 2023

Нагадаємо, що за східним календарем 2023 рік є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.

Теги:
#Новий рік #Поздоровлення #Картинки #Листівки