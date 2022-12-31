З прийдешнім Новим 2023 роком: оригінальні та душевні привітання

Телеграф вітає з прийдешнім Новим роком! Бажаємо всім нам сил, терпіння та перемоги!

На календарі 31 грудня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо Новий 2023 рік, який, до речі, пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Новий рік — це свято, яке символізує початок чогось нового, і ми віримо, що 2022 рік, що минає, забере все найгірше з собою. А наступний 2023 рік стане для всіх українців — новою сторінкою в історії нашої країни, яка розпочнеться з перемоги.

Давайте ж подякуємо року, що минає, адже було в ньому і щось хороше, і зустрінемо Новий рік на позитиві і з гарним настроєм. Обов’язково накрийте святковий стіл, зберіться із сім’єю чи друзями та відсвяткуйте. І звичайно ж не забудьте привітати всіх знайомих та рідних, які зараз не поряд з вами, подарувавши їм трохи святкового настрою теж. Найкрасивішими та душевними привітаннями з прийдешнім Новим роком 2023 року поділився портал " Хочу ".

Ми сподіваємося, що ці вірші, проза та картинки допоможуть вам зарядитися натхненням та гарним святковим настроєм. Сподіваємося, що ці гарні побажання з прийдешнім Новим роком зможуть залучити у ваше життя все найкраще.

Обов’язково надішліть своїм близьким барвисте привітання та побажайте щасливого та мирного Нового року, відправивши в соцмережі чи месенджері гарну листівку чи віршик.

Привітання з прийдешнім Новим роком

Привітання з Новим роком Щирі ви мої прийміть. Подарує хай натхнення Вам казкова, славна мить. Все нехай в житті вдається, Множиться добро нехай. Щастя буде хай безмежним, На душі хай буде рай.

З Новим роком із прийдешнім! Цього разу ми відзначатимемо його по-іншому, без звичної радості та святкової мішури. Щоб підтримати свою силу духу, ми відзначатимемо свято будинку за сімейним столом і віритимемо, що наступного року наша головна мрія здійсниться.

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З прийдешнім роком 2023 року! Нехай цей час буде роком лише щасливих новин. Минулий рік забрав багато, але також і багато чого навчив. Ми переконалися, що матеріальне нічого не означає, важливі речі — зовсім не речі. У Новому році бажаю головного: нехай кохані та рідні будуть поряд! Щасливого Нового року!

З Новим роком, любі друзі! Хай він почнеться в білій смузі, І світлі будуть його дні, Щасливі, добрі і ясні! В душі хай буде світло й чисто, Хай світить сонце променисте. Натхнення, затишку, тепла, Любові, миру і добра!

З Новим роком вас вітаю, Хай щасливим буде він, Принесе нехай вам вихор Позитивних тільки змін. Хай успішними лиш будуть Починання ваші всі, Біди вас нехай забудуть, Буде хай любов в житті. Гроші теж хай завітають В новорічну, славну ніч, Хай достаток процвітає, Гра завжди вартує свіч!

Цієї новорічної ночі піднімемо свої келихи за коханих, за мир і перемогу, за героїв із ЗСУ. Щоб у Новому році збувалися всі мрії та бажання! З прийдешнім НГ 2023!

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Бажаю, щоб у 2023 році ми всією країною святкували перемогу! Це буде день величезної радості, але і скорботи, і пам’яті. Нехай швидше настане бажана дата, і всі дорогі вам люди знову були разом. Мої вітання з 2023 роком!

Бажаю, щоб наступний рік Найкращим роком став для тебе! Хай щастя у душі горить, Нехай привітним буде небо! Хай кожен із наступних днів Запам'ятається назавжди. Подій чудових, добрих слів, І почуттів яскравих, справжніх!

Дід Мороз спішить до вас З Новим роком привітати, Та удачі на весь рік І здоров'ячка вам дати, Сонячних, яскравих днів, Незабутніх вражень світлих, Виповнення добрих мрій, Щирих друзів вам привітних!

З прийдешнім Новим роком! Нехай Кролик, символ 2023 року, принесе у ваш дім достаток та захистить від хвороб. Нехай не трапляються проблеми на вашому шляху, нехай поряд будуть рідні та близькі, які завжди зрозуміють та підтримають.

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З прийдешнім Новим роком Кролика! Нехай у серці буде світло та гармонія, нехай на устах завжди сяє радісна усмішка, нехай діти будуть здорові та слухняні. Нехай усе зло залишиться торік. Бажаю, щоб 2023-й пройшов під знаком добра!

Нагадаємо, що за східним календарем 2023 рік є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.