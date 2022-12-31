З Новим роком 2023! Гарні та душевні привітання у прозі для близьких, друзів і колег

Публікуємо добірку новорічних привітань на будь-який смак

Зовсім скоро стрілки годинника дійдуть до 12 і ми зробимо крок в 2023 рік. Встигніть привітати з Новим роком своїх близьких, друзів, колег та всіх, хто вам дорогий. Якщо вам не імпонують новорічні побажання у віршах, то можете надіслати святкове повідомлення у прозі. Привітання своїми словами з Новим роком можуть бути навіть душевнішими, ніж римовані рядки.

Символом наступного року стане Кролик, якого також можна згадати у привітанні. Добірку оригінальних та красивих привітань у прозі на Новий рік 2023 публікує портал "Хочу". Ви зможете вибрати побажання на свій смак, скопіювати й надіслати адресату в будь-якому з доступних месенджерів. Якщо плануєте дарувати листівки, слова можна переписати на папір.

З Новим роком у прозі

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З Новим роком 2023! Нехай попереду буде багато радісних моментів, плідних днів, крутих ідей, значних успіхів, приємних зустрічей та добрих сюрпризів. Бажаю здоров’я і кохання!

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Нехай кожна нова мить приносить у ваш будинок щастя, везіння, затишок і теплоту! Нехай кожна подія буде сповнена радісних миттєвостей, блиску в очах, усмішок близьких. З Новим 2023 роком!

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Дорогі друзі, вітаю вас із Новим роком! Дуже хочу, щоб з першого дня 2023 рік обдаровував вас приємними подарунками й удачею у справах, а також подарував вам лише щасливі події! Бажаю радіти кожному новому дню, бути найщасливішими у всьому світі!

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З Новим роком! Нехай кожен місяць наступного року буде в нашій родині незабутнім! Нехай дива відбуваються частіше, ніж про них мріють, а події будуть значними, життя — благополучним і щасливим!

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Бажаю, щоб цей рік був яскравим, незабутнім, благополучним, добрим і вдалим. З новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Нехай старий рік забере всі негаразди та смутки, а новий буде наповнений здобутками, багатством, любов’ю і здоров’ям! Бажаю добра, благополуччя і щастя у Новому році. Хай усе здійсниться!

Побажання на Новий рік у прозі

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Вітаю з Новим роком та новорічними надіями! Прийміть мої щирі побажання — щоб цей рік виконав ваші бажання і навіть дуже маленькі, але важливі мрії. Щоб ваш будинок не залишало сімейне тепло та благоденство, щоб ви зустріли нових і не забували старих друзів. Посмішок вам, щастя та здоров’я!

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Нехай станеться все найбажаніше та довгоочікуване. Вітаю з Новим роком і бажаю новорічних чудес, прекрасних днів щасливого життя!

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Багато щасливих моментів вам, багато успіхів і перемог! Щоб усе іскрилося, блищало та надихало. Снігу, ялинок, чаклунства і, звичайно ж, тепла. З Новим роком!

Зустрічаємо 2023 рік

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З Новим роком! З новою радістю та щастям! Нехай цей рік буде кращим за колишній і несе лише гарні та позитивні події!

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Я зустрів кохання, здоров’я та щастя, вони бродили під снігом, шукаючи притулок. Я дав їм твою адресу — чекай! Вони до тебе прийдуть! І подарують мої вітання з Новим роком!

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З новим роком! Все погане хай залишиться в минулому році, а попереду чекає лише щастя, нехай життя подарує багато яскравих емоцій, радісних подій та незабутніх подорожей!

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Нехай Дід Мороз запише тебе до списку головних улюбленців Нового 2023 року!

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З Новим роком! Нехай попереду чекає багато радісних моментів, плідних днів, геніальних ідей, значних успіхів, приємних зустрічей та добрих сюрпризів. Бажаю здоров’я і кохання!

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Приходить чудове та всіма улюблене, чарівне свято — Новий рік! Вітаю вас і щиро бажаю, щоб усі мрії та щирі побажання справдилися цього року. Нехай на вас чекають приємні сюрпризи та радісні зустрічі, успіх і процвітання, здоров’я й бадьорість, щастя та любов! Нехай старий рік йдучи, забере з собою всі проблеми та невирішені завдання, життя заграє новими яскравими фарбами. Миру вам у Новому році!

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Нехай у новому році все виповниться, зважиться, вийде і станеться. Бажаю радості, перемог та змін на краще. З Новим роком!

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Настає чарівне, казкове, найбільш довгоочікуване свято у році. Від щирого серця вітаю з Новим роком, бажаю миру, добра, підтримки близьких, порозуміння в сім’ї, щастя, радості й, звичайно, міцного здоров’я. Нехай новий рік принесе лише гарні події та подарує яскраві, душевні спогади.

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Від щирого серця вітаю з Новим роком! Нехай він буде вдалим у всіх відношенях і приносить лише яскраві події, виконання бажань та море щастя!

Красиві вітання з Новим роком у прозі

Також пропонуємо вам ще кілька ідей привітань з Новим роком 2023 у прозі, де є символ року — Чорний Водяний Кролик.

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Вітаю з роком Кролика! Перегорнуто сторінку минулого року та відкрито нову, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік. З 2023 роком!

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Вітаю з Новим роком Кролика! Нехай скоріше прискаче цей пухнастий милун і змахне своїми довгими вухами всі біди і прикрощі року, що минає. Бажаю, щоб попереду у нас були лише добрі та світлі події, щоб нас оточували добрі та веселі люди, а в будинках наших було затишно, тепло та мирно.

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Вітаю з Новим роком! Нехай весь рік пройде гладко, все буде пухнасто і солодко, м’яко і ніжно, як велить покровитель 2023 року Кролик! Нехай він принесе всім удачу та щастя. Усім усмішок, веселих свят, чудового настрою!

Не забудьте згадати у привітанні символа 2023 року

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З чудовим роком Кролика! Не звертайте уваги на метушні та переживання, викиньте з голови негаразди й невдачі! Відстрибніть геть від складнощів і труднощів, знайдіть простір під сонцем і живіть щасливо!

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З Новим роком! Нехай зайчик у своїх м’яких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища та щастя!

Раніше "Телеграф" публікував добірку чудових листівок з Новим роком 2023 року для рідних та друзів.