Іменини Анастасії 4 січня: красиві листівки та картинки з Днем ангела

Не забудьте порадувати теплим побажанням знайомих на ім’я Настя

У січні православні християни відзначають низку важливих дат за юліанським календарем, у тому числі й День пам’яті великомучениці Анастасії Путорозрішниці. Перекази свідчать, що вона народилася в сім’ї язичників у Римі, але була таємною християнкою, навіть прищепила доньці любов до цієї віри. Свята всіма силами намагалася полегшити життя тим, хто потрапив до ув’язнення за часів гоніння на християн. Звідси й прізвисько – "Путорозрішниця".

У день пам’яті великомучениці, 4 січня, прийнято вітати з іменинами всіх, хто носить прекрасне ім’я Анастасія. "Телеграф" публікує красиві іменні листівки у День ангела Анастасії. Ви можете завантажити будь-яку з картинок, що сподобалися, і відправити власницям цього чудового імені в зручному для вас месенджері. Якщо хочеться додати невелике побажання, вибирайте листівку з віршем. Такий жест точно порадує ваших близьких та друзів.

Листівки та привітання на День ангела Анастасії

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть головні зимові свята згідно з юліанським календарем у січні 2023 року, зокрема Різдво, Щедрий вечір та Водохреща.