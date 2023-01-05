У кого іменини 5 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте привітати з іменинами знайомих чоловіків

У четвер, 5 січня, День ангела відзначають носії одразу низки імен, — серед них Василь, Давид, Іван, Павло, Ян та Макар.

"Телеграф" коротко зібрав інформацію про мучеників, чию пам’ять вшановують цього дня, а також приготував листівки з Днем ангела.

5 січня католицька церква згадує святого Іоанна Нойманна, а православна церква вшановує пам’ять мученика Давида Двінського, мученика Критського Василида, священномученика Василя Спаського пресвітера, преподобномученика Макарія та преподобного єпископа Неокесарійського Павла.

Ці святі та мученики виступають покровителями тих, хто носить імена Василь, Іван, Давид, Павло, Макар та Ян, — тому пропонуємо привітати їх з Днем ангела.

Для цього ми підготували кілька листівок українською із побажаннями добра, миру, удачі та виконання бажань.

Листівки з Днем ангела 5 січня 2023

Вітання на День ангела Василя

Вітання з Днем ангела Івана

5 січня також святкує День янгола Давид

Святкує свої іменини і Ян

Листівка з Днем ангела для Павла

Відзначають 5 січня і іменини Макара

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, суворо заборонено стригти самостійно собі волосся.