Впевнений і царствений: що означає ім’я Василя і коли він відзначає іменини

Зазвичай носії імені Василь дуже зібрані та впевнені у собі люди

Василь — дуже поширене в Україні та європейських країнах ім’я, і практично у кожного є такий знайомий.

Тому "Телеграф" розібрався, яке значення цього імені, звідки воно пішло, яким зазвичай мають характери Василі і коли вони святкують іменини. А на закуску приготували добірку з файними привітаннями українською для Василя на День ангела.

Значення імені Василь

Ім’я Василь походить від давньогрецького Басиліоса, що перекладається як "цар" або "царський"/"царствений". Це досить поширене ім’я у західноєвропейських та східноєвропейських мовах. Також це одне з найпопулярніших імен в Україні.

Вважається, що Василі дуже спокійні, допитливі та врівноважені люди. Вони мають завищені вимоги до оточуючих, але якщо вже когось визнали своїм другом, то завжди прийдуть на допомогу та не полишать у скруті.

Цікавий факт про це ім’я, – князь Володимир Великий при хрещенні взяв собі ім’я Василь.

Коли День ангела Василя?

Найважливішими святами Василя вважається день Василя Великого (або зимового Василя) 14 січня, а також день Василя літнього 28 липня.

Проте всього ім’я Василь зустрічається у святцях 117 разів, — настільки популярно було за всіх часів це ім’я.

Перерахуємо найпопулярніші за місяцями:

5, 8, 14, 15, 20 січня;

8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26 лютого;

3, 5, 7, 13, 14, 17, 20, 24 березня;

2, 4, 5, 8, 10, 25 квітня;

1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 26, 31 травня;

1, 12, 14, 20, 23, 28 червня;

1, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 28 липня;

10, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27 серпня;

4, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23 вересня;

3, 4, 7, 13, 15, 17, 21, 23 жовтня;

3, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29 листопада;

3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 26, 28 грудня.

Вітання з Днем ангела Василя

Оскільки у багатьох є знайомий Василь, приготували низку чудових привітань українською для нього з Днем ангела, — додали побажань удачі, миру, виконання бажання та інших благ, які нікому не будуть зайвими.

З Днем ангела, Василю!

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