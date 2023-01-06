З Різдвом Христовим! Душевні привітання зі святом своїми словами

Для близьких людей завжди хочеться обрати найкрасивіші привітання

Різдво Христове — це найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят. Зазначимо, що в Україні свято відзначається двічі: 25 грудня, як його святкують християни західного обряду, і 7 січня як віряни східного обряду.

Традиційно Різдво проводять у колі найрідніших і близьких за великим святковим столом, на якому обов’язково має бути смачна кутя та ароматний узвар із сухофруктів.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом та публікує найкрасивіші та душевні привітання з Різдвом Христовим 2023 у прозі та яскравих та барвистих картинках та листівках. Обов’язково відправте одне з них своїм рідним та близьким, щоб підтримати їх у такий непростий час.

Привітання з Різдвом 7 січня: картинки та листівки.

Привітання з Різдвом 7 січня своїми словами

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай мир Божий перебуває у твоєму серці, а в душі запанує спокій і умиротворення. Ніколи не відступай від своїх цілей. Будь щасливим і успішним у справах!

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Вітаю з радісним та чудовим святом — Різдвом! Хочу побажати, щоби твоє серце переповнювалося щастям, друзі ніколи не зраджували, рідні та близькі не забували. Життя було сповнене любові та спокою, успіхів і нових досягнень.

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Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом та затишком. Збуваються всі, навіть найменші мрії. Серця близьких та рідних будуть зігріті любов’ю та турботою. Навколишні люди будуть добрими та чуйними. А Різдвяна зірка завжди освітлює шлях!

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У світле свято Різдва бажаємо вам добра та щастя, добробуту та затишку вашому будинку, душевної теплоти, взаєморозуміння та підтримки в сім’ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

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З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та добробуту. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.