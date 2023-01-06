У кого іменини 6 січня: листівки та привітання з Днем ангела
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Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим
У п’ятницю, 6 січня, День ангела відзначають носії одразу багатьох імен, серед них люди на ім’я Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія, Агата та Інокентій.
"Телеграф" коротко зібрав інформацію про мучеників, чию пам’ять шанують цього дня, а також приготував кілька листівок із Днем ангела.
6 січня вшановують пам’ять преподобномучеників Євгенії та Клавдії Римської, архімандрита Інокентія, протоієрея Сергія Мечова, преподобного Миколи ченця.
Вони традиційно вважаються покровителями носіїв подібних імен.
Так, 6 січня вважається Днем ангела Євгенії, Клавдії, Сергія, Миколи та Агати (Агафи/Агафії) — у зв’язку з цим ми пропонуємо привітати Ваших знайомих із цими іменами.
Для цього ми підготували кілька простих, але добрих листівок українською з побажаннями миру, тепла, удачі та інших благ, які так необхідні кожному з нас у цей непростий час.
Листівки на День ангела 6 січня
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, коли у 2023 році за народними традиціями колядують та щедрують.