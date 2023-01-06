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У кого іменини 6 січня: листівки та привітання з Днем ангела

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 6 січня
Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 6 січня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

У п’ятницю, 6 січня, День ангела відзначають носії одразу багатьох імен, серед них люди на ім’я Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія, Агата та Інокентій.

"Телеграф" коротко зібрав інформацію про мучеників, чию пам’ять шанують цього дня, а також приготував кілька листівок із Днем ангела.

6 січня вшановують пам’ять преподобномучеників Євгенії та Клавдії Римської, архімандрита Інокентія, протоієрея Сергія Мечова, преподобного Миколи ченця.

Вони традиційно вважаються покровителями носіїв подібних імен.

Так, 6 січня вважається Днем ангела Євгенії, Клавдії, Сергія, Миколи та Агати (Агафи/Агафії) — у зв’язку з цим ми пропонуємо привітати Ваших знайомих із цими іменами.

Для цього ми підготували кілька простих, але добрих листівок українською з побажаннями миру, тепла, удачі та інших благ, які так необхідні кожному з нас у цей непростий час.

Листівки на День ангела 6 січня

День ангела Сергія — листівки на іменини 6 січня 2023
Листівка з Днем ангела для Сергія
День ангела Євгенії — листівки на іменини 6 січня 2023
Привітання на іменини Євгенії
День ангела Миколи — листівки на іменини 6 січня 2023
Не забудьте привітати з іменинами Миколу
День ангела Клавдії — листівки на іменини 6 січня 2023
Також 6 січня святкує День ангела Клавдія
День ангела Агати — листівки на іменини 6 січня 2023
Відзначає День ангела Агата
День ангела Інокентія — листівки на іменини 6 січня 2023
І не забудьте привітання на День ангела для Інокентія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, коли у 2023 році за народними традиціями колядують та щедрують.

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#День ангела #Іменини