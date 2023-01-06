У кого іменини 6 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

У п’ятницю, 6 січня, День ангела відзначають носії одразу багатьох імен, серед них люди на ім’я Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія, Агата та Інокентій.

"Телеграф" коротко зібрав інформацію про мучеників, чию пам’ять шанують цього дня, а також приготував кілька листівок із Днем ангела.

6 січня вшановують пам’ять преподобномучеників Євгенії та Клавдії Римської, архімандрита Інокентія, протоієрея Сергія Мечова, преподобного Миколи ченця.

Вони традиційно вважаються покровителями носіїв подібних імен.

Так, 6 січня вважається Днем ангела Євгенії, Клавдії, Сергія, Миколи та Агати (Агафи/Агафії) — у зв’язку з цим ми пропонуємо привітати Ваших знайомих із цими іменами.

Для цього ми підготували кілька простих, але добрих листівок українською з побажаннями миру, тепла, удачі та інших благ, які так необхідні кожному з нас у цей непростий час.

Листівки на День ангела 6 січня

Листівка з Днем ангела для Сергія

Привітання на іменини Євгенії

Не забудьте привітати з іменинами Миколу

Також 6 січня святкує День ангела Клавдія

Відзначає День ангела Агата

І не забудьте привітання на День ангела для Інокентія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, коли у 2023 році за народними традиціями колядують та щедрують.