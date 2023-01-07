У кого іменини 7 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

Субота, 7 січня, насамперед ознаменується таким святом як Різдво Ісуса Христа, проте також цього дня відзначають і Дні ангела.

Іменини 7 січня традиційно святкують носії імен Леонід та Марія. "Телеграф" приготував чудові привітання українською для них на свято.

Майже кожен має знайому Марію, також досить поширене досі ім’я Леонід.

Саме Марією звали матір Ісуса Христа, що забезпечило йому популярність серед християн. Це ім’я походить від давньоєврейського імені "Маріам" і вважається, що воно означає "кохана", "бажана", "пані".

Ім’я Леонід має давньогрецьке походження і стало популярним завдяки славі спартанського царя Леоніда I. Його можна трактувати як "подібний до лева".

Листівки на День ангела 7 січня 2023

Для Марії на іменини бажаємо всього найкращого

З Днем ангела, Маріє!

Носіїв імені Леонід також не можна забути привітати

З іменинами, Леоніде!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, коли у 2023 році за народними традиціями колядують та щедрують.