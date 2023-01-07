З Різдвом Христовим! Душевні побажання та барвисті листівки для найближчих

На Різдво не забудьте надіслати приємне побажання тим, хто вам дорогий

У суботу, 7 січня 2023 року, православні за юліанським календарем вшановують визначну подію для всіх вірян — появу на світ Ісуса Христа. В Різдво Христове прийнято проводити час із сім’єю та друзями, але вони не завжди можуть бути поруч. Тому привітати з Різдвом усіх, хто дорогий вашому серцю, можна онлайн.

"Телеграф" публікує добірку привітань із Різдвом Христовим. Ви можете надіслати своїм близьким святковий вірш або порадувати їх побажанням своїми словами. Якщо хочеться поділитися картинкою, то вибирайте яскраву листівку на честь Різдва. Зображення можна завантажити на ваш гаджет і переслати адресату у будь-якому із зручних месенджерів.

Вітання з Різдвом у віршах

Хай Ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє Вам серце Різдвяним теплом!

Хай радість наповнить Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім!

***

З святом всіх Різдва Христова!

І здоровʼ я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.

Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.

Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

***

Христос Народився! Вітаю зі святом,

Добра вам насіє хай січень багато…

Успішної долі, хороших людей,

Легкої роботи і творчих ідей!

Хай Бог береже від усякого лиха,

Життя буде сповнене щирої втіхи!

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

***

Вам різдвяні шлю вітання,

Побажання довгих літ.

Хай гаряча віра в серці

Весь розтопить смутку лід.

Хай Господь дає натхнення

В праці і коханні,

Сповняться хай безперечно

Всі ваші бажання.

Гроші водяться хай в хаті,

Хай щастить вам у житті,

Дні яскраві хай спливають

В мирі лиш і доброті.

Привітання з Різдвом своїми словами

Якщо ідея з вітальним віршем здається вам надто пафосною, то вибирайте вітання з Різдвом у прозі.

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та добробутом. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!

***

З Різдвом Христовим! Це чудовий і чарівний день у році. Нехай світле свято наповнить будинок теплом і радістю, близькі люди будуть завжди здорові та щасливі! Нехай серце кожного цього світлого дня наповниться миром і добром!

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У світле свято Різдва бажаємо вам добра та щастя, благополуччя й затишку вашому будинку, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в сім’ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

Нехай Різдво принесе вашому дому мир, душі — радість, а серцю — віру в диво!

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Від щирого серця вітаю з прекрасним святом, Різдвом Христовим! Бажаю сімейного добробуту, безумовної радості, міцного здоров’я і мирного життя. Нехай у вашому домі панує любов, радість і взаєморозуміння, а в усіх сферах життя на вас чекає процвітання.

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Бажаю, щоб цей чарівний день, коли народився Ісус Христос, приніс вам світло, любов і мир. Нехай серце наповнює теплота, здатна зігріти інших.

Листівки з Різдвом Христовим

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в січні-2023 українці зустрічатимуть Щедрий вечір та Хрещення згідно з юліанським календарем.