З Різдвом Христовим 2023! Душевні музичні привітання, картинки та листівки українською мовою

Різдво – одна з головних урочистостей року

У суботу, 7 січня, православні східного обряду відзначають Різдво Христове — найбільше церковне свято, яке входить до дванадесятих. Це найурочистіше християнське свято, яке символізує день народження Ісуса Христа.

Традиції Різдва говорять про те, що свято проводять у колі найрідніших і близьких за смачною кутею та ароматним узваром із сухофруктів. Також у цей день віряни відвідують церковну службу та вітають один одного, бажаючи усіляких благ.

До різдвяних свят "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок, картинок та душевних музичних привітань українською мовою. Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим важливим святом.

Привітання з Різдвом 7 січня: картинки та листівки

Відеовітання з Різдвом 7 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначаються важливі зимові свята за юліанським календарем – Щедрий вечір та Хрещення.