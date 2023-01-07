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З Різдвом Христовим 2023! Душевні музичні привітання, картинки та листівки українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Привітання з Різдвом 2023 українською мовою Новина оновлена 07 січня 2023, 08:00
Привітання з Різдвом 2023 українською мовою. Фото pexels.com

Різдво – одна з головних урочистостей року

У суботу, 7 січня, православні східного обряду відзначають Різдво Христове — найбільше церковне свято, яке входить до дванадесятих. Це найурочистіше християнське свято, яке символізує день народження Ісуса Христа.

Традиції Різдва говорять про те, що свято проводять у колі найрідніших і близьких за смачною кутею та ароматним узваром із сухофруктів. Також у цей день віряни відвідують церковну службу та вітають один одного, бажаючи усіляких благ.

До різдвяних свят "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок, картинок та душевних музичних привітань українською мовою. Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим важливим святом.

Привітання з Різдвом 7 січня: картинки та листівки

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом картинки
Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом листівки

Відеовітання з Різдвом 7 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначаються важливі зимові свята за юліанським календарем – Щедрий вечір та Хрещення.

Теги:
#Різдво #Поздоровлення #Різдво Христове #Картинки #Листівки