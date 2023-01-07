Василю, з іменинами! Найкращі листівки та короткі привітання на День ангела

Не забудьте привітати Васю з іменинами

Вася, Василь, Василько, — у багатьох є хоча б один такий друг чи знайомий. І важливо не забувати вітати їх із іменинами для підтримки теплих стосунків.

Василі зазвичай спокійні, добрі, рідко кого визнають своїми друзями, але якщо вже роблять це, то готові стояти за близьких до кінця. І тому варто не нехтувати нагодою приділити їм увагу на День ангела.

Раніше ми докладно розповіли, що означає ім’я Василь, і коли саме Василі відзначають іменини.

Тепер же "Телеграф" зібрав добірку привітань із Днем ангела українською, серед яких кожен знайде собі щось до душі.

Короткі привітання на День ангела Василя у прозі

Щиро вітаю тебе із Днем Ангела, Васю! Нехай цей день буде для тебе справді радісним і сповненим Божої присутності!

Дорогий Васька, вітаю тебе з твоїм святом! Я бажаю тобі внутрішньої гармонії та вічної краси, приголомшливих можливостей та неймовірної удачі, бадьорого настрою та вірних друзів.

Василю, вітаю! Бажаю, щоб на життєвому шляху ти не знав горя, щоб кожен новий день зустрічав із посмішкою та натхненням. Бажаю добрих і вірних друзів поряд з тобою.

У День ангела, Василю, бажаю я любові та від душі успішних перемог, натхнення, щастя світлого, здоров’я, і нехай тебе оберігає Бог!

З Днем ангела вітаємо, гори щастя, Василю, бажаємо. У гаманці щоб були гроші, друзів вірних та хороших.

Листівки з Днем ангела Василя

З Днем ангела, Василю!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого не можна робити за народними прикметами, щоб не прикликати у своє життя бідність.