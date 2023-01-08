У кого іменини 8 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати вітання з іменинами знайомим

У неділю, 8 січня, у 2023 році православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці, попразднство Різдва Христового, а також шанує пам’ять одразу низки святих, через що цього дня одразу безліч жінок та чоловіків відзначають свій День ангела.

"Телеграф" коротко зібрав всю інформацію, яку слід знати про те, які іменини відзначають 8 січня.

8 січня православна церква шанує пам’ять одразу безлічі святих, серед яких: преподобний Костянтин Синадський (Фригійський), єпископ Сардійський Євфимій, священномученики пресвітери Олександр Волков і Димитрій Чистосердов, пресвітер Микола Тарбеєв, священномученики пресвітер Микола Залеський та диякон Михайло Смирнов, єпископ Леонід (Антощенко) Марійський, ієромонах Василь (Мазуренко), черниця Анфіса (Сисоева), пресвітер Олександр Крилов, черниця Макарія (Саприкіна), пресвітер Григорій Сербарінов, послушниця Марія Лактіонова, схимонахиня Августа (Защук).

Зазвичай вони вважаються покровителями носіїв подібних імен.

Так, 8 січня відзначають День янгола:

чоловіки з ім’ям Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола;

жінки з ім’ям Марія, Анфіса, Августина, Агрипіна.

Привітання з Днем ангела 8 січня

Картинки та листівки для Василя, Олександра та Марії дивіться у розширених добірках від "Телеграфу" :

Також приготували листівки і для інших, хто відзначає іменини 8 січня:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому згідно з народними прикметами не можна дарувати чашку самотнім людям.