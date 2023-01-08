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Собор Пресвятої Богородиці-2023: красиві листівки і картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цей день для вірян не менш важливий, ніж Різдво
Цей день для вірян не менш важливий, ніж Різдво. Фото zn.ua

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Цієї неділі, 8 січня, християни східного обряду відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Свято присвячене Діві Марії, яка народила Христа.

Особливої уваги у цей день приділяли жінкам. У народі свято 8 січня отримало назву "Бабині каші" або "Бабине свято", оскільки традиційно у свято жінки варили кашу, пригощали нею гостей, породіль, повитух та вагітних. Також їм підносили подарунки, пекли хліб та пироги.

Привітання і листівки зі святом "Собор Пресвятої Богородиці"

собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка
собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка
собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка
собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка
собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка
собор Пресвятої Богородиці 8 січня 2023 листівка

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.

Нагадаємо, що у січні 2023 року українці відзначають і державні свята. Раніше ми писали, чому на додаткові вихідні 2023 року поки що розраховувати не варто.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Собор Пресвятої Богородиці