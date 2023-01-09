У кого іменини 9 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати вітання з іменинами знайомим

У понеділок, 9 січня, на другий день Різдва слов’яни відзначають Степанів день. Також ще низка носіїв чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

"Телеграф" коротко розібрався, пам’ять яких священнослужителів та мучеників церква вшановує цього дня, і в кого сьогодні іменини.

9 січня церква вшановує пам’ять першомученика архідіакона Стефана, преподобного Федора Константинопольського, ігумена Онифантія Феофанівського Київського, архієпископа Константинопольського святителя Феодора I, архієпископа Воронезького Тихона, мучениці Антоніни Брянських, преподобного Луки Триглійського.

Ці священнослужителі та мученики виступають покровителями тих, хто носить їхнє ім’я або схоже.

Так, 9 січня свій День ангела відзначають люди з ім’ям Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна.

Пропонуємо привітати їх із іменинами яскравою листівкою українською від "Телеграфу".

Вітання з Днем ангела 9 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, суворо заборонено дарувати чашки одиноким людям.