У кого іменини 10 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати вітання з іменинами знайомим

У вівторок, 10 січня, відзначають Третій день Різдва та вшановують пам’ять 20 000 Нікомідійських мучеників. Також цього дня іменини святкують носії низки чоловічих та одного жіночого імені.

"Телеграф" розібрався, пам’ять яких святих вшановує православна церква цього дня, і кого варто не забути привітати на День ангела. Наприкінці матеріалу прикріпили чудові листівки із Днем ангела.

10 січня церква шанує пам’ять преподобних Ігнатія Ломського Ярославського та Симона Мироточивого Афонського, диякона Аркадія Решетнікова, пресвітерів Олександра Дагаєва, Олександра Цицеронова, Миколи Родимова, Леоніда Вікторова, 20 000 мучеників, які були спалені в церкві в Нікомідії, серед яких диякон Феофіл, мученики Петро, Євфимій, ігуменія Агафія та інші.

Ці священнослужителі та мученики виступають покровителями носіїв таких самих чи схожих імен.

Так, 10 січня іменини відзначають люди з іменами: Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.

Пропонуємо привітати їх зі святом за допомогою яскравої листівки українською від "Телеграфу".

Вітання на День ангела 10 січня

Чудові привітання з Днем ангела Олександра дивіться у нашій розширеній добірці:

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