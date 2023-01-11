У кого іменини 11 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

У середу, 11 січня, вшановують пам’ять 14 тисяч немовлят, битих у Віфлеємі. Також носії цілого ряду чоловічих та жіночих імен святкують свій День янгола.

"Телеграф" розібрався, хто відзначає іменини 11 січня, та підготував низку листівок та картинок для привітання з Днем ангела (вони зібрані наприкінці матеріалу).

11 січня церква вшановує пам’ять преподобних Марка Гробокопателя, Феофіла та Іоанна Печерських, єпископа Нікомідійського Єгора, преподобного Лаврентія Чернігівського, пресвітера Павла Мокинського, диякона Григорія Мокінського, мучениць Наталії Васильєвої, Наталії Силуянової, Євдокії Гусєвої, Анни Боровської, Варвари Деревягіної, Анни Попової, Євдокії Назіної, Євфросинії Денисової, Матрони Наволокіної, Агрипіни Кисельової, Наталії Сундукової.

Вважається, що ці священнослужителі та мученики виступають покровителями тих, хто носить їхні імена (або схожі).

Так, 11 січня День ангела відзначають:

чоловіки з іменами Єгор, Ян, Іван, Веніамін, Георгій, Лаврентій, Марк;

з іменами Єгор, Ян, Іван, Веніамін, Георгій, Лаврентій, Марк; жінки з іменами Наталія, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Матрона (Мотрона), Агрипіна.

Пропонуємо привітати чоловіків та жінок із цими іменами з іменинами за допомогою відмінних листівок українською від "Телеграфу".

Вітання з Днем ангела 11 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не варто спати одразу на двох подушках.