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У кого іменини 11 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 11 січня
Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 11 січня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

У середу, 11 січня, вшановують пам’ять 14 тисяч немовлят, битих у Віфлеємі. Також носії цілого ряду чоловічих та жіночих імен святкують свій День янгола.

"Телеграф" розібрався, хто відзначає іменини 11 січня, та підготував низку листівок та картинок для привітання з Днем ангела (вони зібрані наприкінці матеріалу).

11 січня церква вшановує пам’ять преподобних Марка Гробокопателя, Феофіла та Іоанна Печерських, єпископа Нікомідійського Єгора, преподобного Лаврентія Чернігівського, пресвітера Павла Мокинського, диякона Григорія Мокінського, мучениць Наталії Васильєвої, Наталії Силуянової, Євдокії Гусєвої, Анни Боровської, Варвари Деревягіної, Анни Попової, Євдокії Назіної, Євфросинії Денисової, Матрони Наволокіної, Агрипіни Кисельової, Наталії Сундукової.

Вважається, що ці священнослужителі та мученики виступають покровителями тих, хто носить їхні імена (або схожі).

Так, 11 січня День ангела відзначають:

  • чоловіки з іменами Єгор, Ян, Іван, Веніамін, Георгій, Лаврентій, Марк;
  • жінки з іменами Наталія, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Матрона (Мотрона), Агрипіна.

Пропонуємо привітати чоловіків та жінок із цими іменами з іменинами за допомогою відмінних листівок українською від "Телеграфу".

Вітання з Днем ангела 11 січня

День ангела Єгор 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Наталія 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Анна 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Марк 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Ян 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Іван 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Веніамін 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Георгій 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Лаврентій 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Варвара 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Євдокія 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Єфросинія 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Матрона 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською
День ангела Агрипіна 2023 — Вітання на іменини 11 січня українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не варто спати одразу на двох подушках.

Теги:
#День ангела #Іменини #11 січня