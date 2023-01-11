Привітання з Міжнародним днем "Дякую": яскраві картинки та листівки зі словами подяки

Обов’язково надішліть листівку зі словами подяки своїм рідним та друзям

Щороку 11 січня весь світ відзначає незвичайне, але дуже милий та добрий свято — Міжнародний день "Дякую". Цього дня потрібно обов’язково подякувати всім важливим для вас людям, щоб нагадати їм, як вони вам дорогі, і як ви їх цінуєте.

Вперше про важливість такого свята заговорили 2008 року. Тоді за ініціативою ООН та ЮНЕСКО і було запроваджено Міжнародний день "Спасибі", яким вкотре вирішили нагадати всім людям, як важливо висловлювати подяку, бути добрими та чуйними. Щобільше, слова подяки несуть у собі дуже багато позитивних емоцій і навіть здатні покращити самопочуття, тому не скупіться і частіше говоріть рідним "дякую".

Відзначати Всесвітній день дякую 2023 дуже легко — просто дякую всім, хто вас підтримує/підтримував, коли вам було важко. А також усім, кому ви просто вдячні за їхнє кохання чи дружбу. "Телеграф" підготував для вас добірку гарних картинок і листівок, якими можна привітати з цим святом.

День дякую 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.

Нагадаємо, що у січні 2023 року українці відзначають і державні свята. Раніше ми писали, чому на додаткові вихідні 2023 року поки що розраховувати не варто.