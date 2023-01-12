У кого іменини 12 січня: листівки та привітання з Днем ангела

Не забудьте надіслати листівку з іменинами знайомим

У четвер, 12 січня, в Україні відзначають День українського політв’язня. Крім того, цього дня також святкують свої іменини ціла низка чоловіків та жінок.

"Телеграф" розібрався, кого слід привітати у четвер із Днем ангела, а також приготував для цього файні листівки та картинки із привітаннями.

12 січня церква вшановує пам’ять архімандрита Лева, архімандрита Данила Переяславського, єпископа Антонія, мучениці Анісії Солунської, пресвітера Зотика Константинопольського, митрополита святителя Макарія, єпископа Тимона Бострійського, мученика Філетера Нікомідійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Константинопольської, мучениць Марії Данилової та Ірини.

У зв’язку з цим свій День ангела відзначає ряд людей зі схожими іменами, — священнослужителі та мученики вважаються їхніми покровителями.

Так, 12 січня іменини відзначають:

чоловіки з іменами Антон, Данило, Лев, Макар;

з іменами Антон, Данило, Лев, Макар; жінки на ім’я Ірина, Марія, Аріна, Анісія.

Пропонуємо привітати їх з іменинами нашими листівками українською.

Вітання з Днем ангела 12 січня

Листівки та короткі привітання у прозі для Марії можете обрати у розширеній добірці від "Телеграфу":

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати смартфон поряд із ноутбуком.