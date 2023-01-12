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З Всесвітнім днем доньки 12 січня! Найкращі листівки для найріднішої

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Всесвітній день дочки відзначається 12 січня щорічно Новина оновлена 12 січня 2023, 10:14
Всесвітній день дочки відзначається 12 січня щорічно. Фото pexels.com

Свято було засновано не так давно

Згідно з календарем свят, 12 січня у світі відзначається День дочки. Це неофіційне свято, проте з кожним роком воно стає дедалі популярнішим.

Свято Всесвітній день дочки досить молоде. Його було засновано лише у 2012 році завдяки ініціативі ООН. Цікаво, що 11 жовтня тією самою організацією було започатковано Міжнародний день доньки.

Привітайте цього четверга своїх дочок з їх святом. Розкажіть їм, які вони красиві, чудові і просто найкращі! Також у цей день належить вітати батьків прекрасних панянок. "Телеграф" пропонує привітати своїх дітей за допомогою листівок і вітальних картинок 12 січня.

День дочки 2023: листівки та картинки

листівка з днем дочки 12 січня 2023
листівка з днем дочки 12 січня 2023
листівка з днем дочки 12 січня 2023
листівка з днем дочки 12 січня 2023
листівка з днем дочки 12 січня 2023

Якщо у вашої доньки сьогодні день народження, на цей випадок "Телеграф" підготував чудові листівки від матері.

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#Поздоровлення #Свята #Листівки