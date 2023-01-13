З Щедрим вечором! Душевні побажання і барвисті листівки до свята

Не забудьте надіслати близьким душевне привітання

У п’ятницю, 13 січня 2023 року, українці відзначатимуть Щедрий вечір. Згідно з юліанським календарем, дата припадає напередодні Старого Нового року, а також цього дня відзначають свято Маланки. Наші пращури збиралися увечері за святковою вечерею, дорослі та діти ходили по домівках із щедрівками. У багатьох регіонах України ці традиції вшановують досі.

"Телеграф" публікує привітання зі Щедрим вечором на будь-який смак, які ви можете надіслати своїм близьким у зручному месенджері. Якщо ідея зі святковим побажанням у віршах вам не дуже подобається, то завантажте яскраву картинку з лаконічним привітанням Щедрий вечір.

Красиві вірші на Щедрий вечір

Навіть якщо ваші рідні далеко, можна порадувати їх душевними рядками. Вітання зі Щедрим вечором нікого не залишить байдужим! Побажайте тим, хто вам дорогий, здоров’я, миру та достатку!

Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині! Найперше побажаю, щоб були щасливі! По-друге, побажаю вам куті смачної, Жити наче в казці, в мирі та любові!

Йшов він лісом, йшов він степом, Містом і селом, Щоб велику Україну Обгорнуть теплом. У родину нашу дружну Тихо увійшов І до кожного серденька Світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрівки, Сміх і тут і там. Щедрий вечір, добрий вечір, Українці, вам!

В нашій Україні свято гарне є! Це Щедрівка з сином Щедриком іде! Віхола танцює з Щедриком вгорі, І Щедрівку чути в кожному дворі! І народ повсюди весело співа. В тих піснях лунають мудрії слова. На добро і спокій, щастя та любов Шле благословення віщий дзвін церков! Щоб на нашу землю повернувся мир, Наших українців Бог благословив!

Щедрий вечір йде до хати Щедро нас обдарувати, Щедро стіл накрив в світлиці Медом з хлібом із пшениці. Сядем разом щедрувати, Щедро Бога прославляти, Та Христос хрещається, Щиро всіх вітати!

Щедрий вечір, добрий вечір Щире, добре свято! Щоб було у вас в родині Діточок багато! Щоб були усі здорові, Сповнені рум’янку! Щоб стелилась ваша доля, Наче вишиванка! Щоб в родині дружній вашій Сміх котився щиро! Щедрий вечір, добрий вечір, Всім добра і миру!

Листівки на Щедрий вечір

Лаконічна листівка із Щедрим вечором – не менш вдалий варіант привітання. Якщо хочеться здивувати, то вам сподобаються картинки з вітальними віршами. Таке святкове привітання змусить вашого адресата посміхнутися.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть 2023 року ще одне важливе зимове свято — Хрещення.