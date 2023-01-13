Старий Новий рік 2023: гарні привітання у картинках для рідних і близьких

Це ще один гарний привід побажати своїм найріднішим щастя, миру та нашої якнайшвидшої Перемоги

У ніч проти 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік – свято, що виникло в нас після зміни літочислення. Через розбіжність юліанського та григоріанського календарів ми відзначаємо один Новий рік (1 січня) за новим стилем, а другий (14 січня) — за старим. Ось так і маємо два свята Нового року.

Вночі з 13-го на 14-те число у всіх охочих є шанс ще раз відзначити улюблене свято, а також загадати бажання. Важливо цього дня не забути привітати своїх рідних і близьких та побажати їм щастя у Новому році.

Привітання в картинках зі Старим Новим роком 2023

Раніше ми розповідали, які головні свята цьогоріч відзначатимуть в Україні. Зокрема, на яке число припадає Великдень, Трійця та інші державні свята і чи будуть вони вихідними днями.