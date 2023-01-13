Зі Старим Новим роком 2023! Душевні привітання у віршах та прозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найкращі поздоровлення для тих, хто для вас дійсно важливий і кому ви б хотіли подарувати частинку своєї душі
Старий Новий рік — це незвичайне українське свято, яке ми відзначаємо у ніч проти 14 січня. Воно з’явилося завдяки зміні літочислення та появі нового календаря, який випереджає свого попередника на 2 тижні.
І от, вже цієї ночі у всіх охочих є шанс ще раз зустріти Новий рік 2023 і загадати своє найзаповітніше бажання. Щоб воно точно збулось, поділіться частинкою добра з іншими людьми — привітайте їх зі святом від чистого серця і побажайте усіх благ. А ми допоможемо вам підібрати гарні слова.
Вітання зі Старим Новим роком 2023 у віршах
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати!
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
***
Зі Старим Новим роком вітаю
Всій родині вашій я бажаю
Успішного року і процвітання,
Збуваються хай усі мрії та бажання.
Хай теплим і затишним буде ваш дім,
Мир і спокій, щоби панували в нім!
***
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Зі Старим Новим Роком вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і м’якенькі пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Й цінувалася кожнісінька хвилина.
Душевні привітання зі Старим Новим роком 2023
Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай весь рік щастить, усі помилки та негаразди лишаються в минулому, а нова історія почнеться в Новий рік із чистого листа. Бажаю в цьому році вам всіляких гараздів: щоб гроші водились, худоба плодилась, здоров’я не турбувало, а рідні й близькі тільки радували! Менше похмурих днів і більше радісних новин!
***
Бажаю вам у Новому році, хоч і за старим календарем, миру та злагоди, щастя й здоров’я, многії літа зі щасливою посмішкою на вустах! Щоб всі в родині були при ділі, а гроші самі знаходили до вас дорогу. Щоб кожен день у Новому році дарував безліч приводів радіти й дякувати Богу! Нехай щастить, із Новим роком!
***
Поспішаю привітати зі Старим Новим роком! Нехай він буде кращим за попередній і подарує вам та вашій сім’ї мир і злагоду, міцне здоров’я та фінансовий достаток. А нашій славній Україні — Перемогу! З Новим роком!
***
Ось і прийшов час починати все з чистого аркуша. Нехай цей новий рік вашого життя буде щасливим і дуже вдалим. Бажаю, щоб у прийдешньому році ви горя не знали, смачно їли й пили, завжди знаходили час для того, що вам подобається, і забули про всі печалі. Мішок грошей — під ліжко, ще два — у банк на зберігання, щоб вже точно на все вистачало! Щасливого Старого Нового року!
***
Вітаю зі Старим Новим роком і побажати хочу, щоб усе старе і непотрібне залишилося в минулому, а новий рік, щоб приніс тільки радість і щастя та наповнив життя яскравим світлом і новими силами, геніальними ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю та великою удачею!
Раніше ми ділилися найкращими картинками для привітання рідних і близьких зі Старим Новим роком 2023. А ще — текстами посівалок на Василя, щоб у хаті водилися радість і достаток.