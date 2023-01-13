Зі Старим Новим роком 2023! Душевні привітання у віршах та прозі

Найкращі поздоровлення для тих, хто для вас дійсно важливий і кому ви б хотіли подарувати частинку своєї душі

Старий Новий рік — це незвичайне українське свято, яке ми відзначаємо у ніч проти 14 січня. Воно з’явилося завдяки зміні літочислення та появі нового календаря, який випереджає свого попередника на 2 тижні.

І от, вже цієї ночі у всіх охочих є шанс ще раз зустріти Новий рік 2023 і загадати своє найзаповітніше бажання. Щоб воно точно збулось, поділіться частинкою добра з іншими людьми — привітайте їх зі святом від чистого серця і побажайте усіх благ. А ми допоможемо вам підібрати гарні слова.

Вітання зі Старим Новим роком 2023 у віршах

Зі Старим Новим роком Поспішаю привітати! Щоб усі нещастя боком Завжди оминали хату. Щоб були усі щасливі, Всміхнені й здорові, Щоб збувались усі мрії В радості й любові!

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Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій я бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії та бажання.

Хай теплим і затишним буде ваш дім,

Мир і спокій, щоби панували в нім!

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Старий Новий рік у хаті, Зустрічай його хутчіш. Став на стіл горілки пляшку, Сало і ковбаску ріж. Принесе нехай це свято Щастя і добро в сім’ю, Хай ввійде кохання щире В душу радісну твою. Гроші водяться в кишені І у схованці нехай, З позитивом у майбутнє Двері тільки відчиняй.

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Зі Старим Новим Роком вас вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і м’якенькі пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

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Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Й цінувалася кожнісінька хвилина.

Душевні привітання зі Старим Новим роком 2023

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай весь рік щастить, усі помилки та негаразди лишаються в минулому, а нова історія почнеться в Новий рік із чистого листа. Бажаю в цьому році вам всіляких гараздів: щоб гроші водились, худоба плодилась, здоров’я не турбувало, а рідні й близькі тільки радували! Менше похмурих днів і більше радісних новин!

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Бажаю вам у Новому році, хоч і за старим календарем, миру та злагоди, щастя й здоров’я, многії літа зі щасливою посмішкою на вустах! Щоб всі в родині були при ділі, а гроші самі знаходили до вас дорогу. Щоб кожен день у Новому році дарував безліч приводів радіти й дякувати Богу! Нехай щастить, із Новим роком!

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Поспішаю привітати зі Старим Новим роком! Нехай він буде кращим за попередній і подарує вам та вашій сім’ї мир і злагоду, міцне здоров’я та фінансовий достаток. А нашій славній Україні — Перемогу! З Новим роком!

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Ось і прийшов час починати все з чистого аркуша. Нехай цей новий рік вашого життя буде щасливим і дуже вдалим. Бажаю, щоб у прийдешньому році ви горя не знали, смачно їли й пили, завжди знаходили час для того, що вам подобається, і забули про всі печалі. Мішок грошей — під ліжко, ще два — у банк на зберігання, щоб вже точно на все вистачало! Щасливого Старого Нового року!

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Вітаю зі Старим Новим роком і побажати хочу, щоб усе старе і непотрібне залишилося в минулому, а новий рік, щоб приніс тільки радість і щастя та наповнив життя яскравим світлом і новими силами, геніальними ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю та великою удачею!

Раніше ми ділилися найкращими картинками для привітання рідних і близьких зі Старим Новим роком 2023. А ще — текстами посівалок на Василя, щоб у хаті водилися радість і достаток.