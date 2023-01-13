"Сію, вію, посіваю!": добірка посівалок на 14 січня в картинках з побажаннями здоров’я, щастя і грошей

Вибирайте святкову посівницю на будь-який смак

За юліанським календарем 14 січня відзначається так званий Старий Новий рік. Також у цей день українці вшановують християнське свято святого Василя Великого. Найголовніша традиція цього дня – посівання чи засівання. Зазвичай цим займаються хлопчики, бо в народі вважали, що першим у будинок мав зайти чоловік. Засівати будинок прийнято зерном, житом чи пшеницею, супроводжуючи піснею-засівалкою. Натомість господарі вручають посівальникам солодощі та гроші.

"Телеграф" публікує добірку оригінальних посівалок на Старий Новий рік. Ці посівалки точно сподобаються і дорослим, і дітям, адже їх можна легко та швидко запам’ятати. Вибирайте вірш на будь-який смак, вивчайте і вирушайте до сусідів рано-вранці. Або ви можете завантажити вітальну листівку на свій телефон і "посівати", відправивши картинку адресату в будь-якому месенджері. Ваші близькі та друзі будуть раді такому жесту і відповідатимуть взаємністю на побажання щастя, здоров’я, багатства і миру.

Посівалки на 14 січня

Засівалки на Старий Новий рік

Тексти посівалок на Василя українською мовою

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