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"Сію, вію, посіваю!": добірка посівалок на 14 січня в картинках з побажаннями здоров’я, щастя і грошей

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Наші пращури з давніх-давен посівали в Старий Новий рік Новина оновлена 13 січня 2023, 15:35
Наші пращури з давніх-давен посівали в Старий Новий рік. Фото РБК-Украина

Вибирайте святкову посівницю на будь-який смак

За юліанським календарем 14 січня відзначається так званий Старий Новий рік. Також у цей день українці вшановують християнське свято святого Василя Великого. Найголовніша традиція цього дня – посівання чи засівання. Зазвичай цим займаються хлопчики, бо в народі вважали, що першим у будинок мав зайти чоловік. Засівати будинок прийнято зерном, житом чи пшеницею, супроводжуючи піснею-засівалкою. Натомість господарі вручають посівальникам солодощі та гроші.

"Телеграф" публікує добірку оригінальних посівалок на Старий Новий рік. Ці посівалки точно сподобаються і дорослим, і дітям, адже їх можна легко та швидко запам’ятати. Вибирайте вірш на будь-який смак, вивчайте і вирушайте до сусідів рано-вранці. Або ви можете завантажити вітальну листівку на свій телефон і "посівати", відправивши картинку адресату в будь-якому месенджері. Ваші близькі та друзі будуть раді такому жесту і відповідатимуть взаємністю на побажання щастя, здоров’я, багатства і миру.

Посівалки на 14 січня

Засівалка на 14 січня
Посівалка на Старий Новий рік
Посівалка на Старий Новий рік 14 січня
Засівалка на Василя

Засівалки на Старий Новий рік

Посівалка на Старий Новий рік
Посівалка на Старий Новий рік
Засівалка на Старий Новий рік

Тексти посівалок на Василя українською мовою

Посівалка українською мовою
Посівалка українською мовою
Посівалка українською мовою

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще важливі церковні свята відзначатимуть в Україні в січні 2023 року, зокрема, попереду на нас чекає Хрещення Господнє.

Теги:
#Старий Новий рік #Посевалкі #Засевалкі #Свято Василя