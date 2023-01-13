Як гарно привітати зі Старим Новим роком 2023: кращі побажання, красиві картинки та відеолистівки

Найкращі привітання для рідних, близьких, друзів і колег

Щороку 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це неофіційне свято, яке дуже популярне в народі. В цей день заведено ходити в гості і кликати їх до себе, а хлопці з самого ранку ходять від хати до хати посівати, щоб в новому році в господарів було всього удосталь.

Також на Старий Новий рік існує традиція надсилати привітання тим, хто зараз не поруч, але дуже важливий для вас. Зазвичай рідним, друзям і близьким пишуть теплі слова з різними побажаннями або ж просто надсилають вітальну листівку чи відеопоздоровлення. Ми зібрали для вас всього потроху — найкращі варіанти для привітання у віршах і прозі, картинках та святкових відео.

Найкращі привітання зі Старим Новим 2023 роком

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий старий новий рік!

Привітання шлю сердечні У Старий Новий вам рік, Хай щасливим і багатим Буде ваш прекрасний вік. Вам бажаю всіх гараздів, Миру, злагоди, достатку, Хай успішним рік цей стане До кінця і від початку.

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Нехай Старий Новий рік принесе у ваш будинок багато щастя, добра і радості! Нехай в душі панує гармонія! Бажаю перемоги, любові, стабільного достатку, міцного здоров'я й тільки добрих людей навколо! З Новим роком!

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Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

І радісні пісні лились.

***

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

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Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю позбутися усього старого й непотрібного і почати цей рік з нової сторінки. І нехай він буде добрим та вдалим. Щастя, радості та усіляких гараздів у Новому році!

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Хай прибутки та достатки, Не минають вашу хатку, Хай ведеться й прибуває, Щастя хай вас не минає, Радості на кожнім кроці, У старому Новім році!

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Старий Новий рік – це час, коли треба проводити старі думки і негаразди й відкривати своє серце для чогось нового! Нехай рік буде легким, яскравим та приємним, наповненим чудовими подіями і враженнями! Бажаю, щоб все складалося як треба і жоден похмурий день не міг зіпсувати настрою! Щоб гроші водились, не підводило здоров’я, а рідні та близькі завжди були поруч! Зі святом!

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Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить старий Новий рік!

Раніше ми ділилися добіркою душевних привітань зі Старим Новим роком 2023. Тут ви знайдете найліпші поздоровлення для своїх рідних та друзів.