Як гарно привітати зі Старим Новим роком 2023: кращі побажання, красиві картинки та відеолистівки
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Найкращі привітання для рідних, близьких, друзів і колег
Щороку 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це неофіційне свято, яке дуже популярне в народі. В цей день заведено ходити в гості і кликати їх до себе, а хлопці з самого ранку ходять від хати до хати посівати, щоб в новому році в господарів було всього удосталь.
Також на Старий Новий рік існує традиція надсилати привітання тим, хто зараз не поруч, але дуже важливий для вас. Зазвичай рідним, друзям і близьким пишуть теплі слова з різними побажаннями або ж просто надсилають вітальну листівку чи відеопоздоровлення. Ми зібрали для вас всього потроху — найкращі варіанти для привітання у віршах і прозі, картинках та святкових відео.
Найкращі привітання зі Старим Новим 2023 роком
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий старий новий рік!
Привітання шлю сердечні
У Старий Новий вам рік,
Хай щасливим і багатим
Буде ваш прекрасний вік.
Вам бажаю всіх гараздів,
Миру, злагоди, достатку,
Хай успішним рік цей стане
До кінця і від початку.
***
Нехай Старий Новий рік принесе у ваш будинок багато щастя, добра і радості! Нехай в душі панує гармонія! Бажаю перемоги, любові, стабільного достатку, міцного здоров'я й тільки добрих людей навколо! З Новим роком!
***
Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
І радісні пісні лились.
***
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю позбутися усього старого й непотрібного і почати цей рік з нової сторінки. І нехай він буде добрим та вдалим. Щастя, радості та усіляких гараздів у Новому році!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
У старому Новім році!
***
Старий Новий рік – це час, коли треба проводити старі думки і негаразди й відкривати своє серце для чогось нового! Нехай рік буде легким, яскравим та приємним, наповненим чудовими подіями і враженнями! Бажаю, щоб все складалося як треба і жоден похмурий день не міг зіпсувати настрою! Щоб гроші водились, не підводило здоров’я, а рідні та близькі завжди були поруч! Зі святом!
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить старий Новий рік!
Раніше ми ділилися добіркою душевних привітань зі Старим Новим роком 2023. Тут ви знайдете найліпші поздоровлення для своїх рідних та друзів.