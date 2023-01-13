День ангела Миколи: найкращі листівки та короткі привітання з іменинами

Не забудьте привітати Колю з іменинами

У багатьох є хоч один знайомий Микола, адже це одне з найпоширеніших імен в Україні. Раніше ми розповіли, яке значення цього імені і коли Миколи святкують Дні ангела протягом року. Тепер "Телеграф" підготував чудові варіанти привітання українською з Днем ангела Миколи у прозі, своїми словами та у листівках.

Короткі вітання з Днем ангела Миколи

З Днем ангела, Миколо! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена великою любов’ю та щастям.

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров’я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію та добробут.

Миколо, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай у житті на тебе чекає щастя і успіх, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

Нехай Святий Миколай принесе у твій дім чудеса! Бажаю, щоб у цей день були лише гарні емоції та було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов’язково здійсниться! З Днем ангела!

Микола, здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі у справах. У сім’ї – розуміння, тепла та кохання. Нехай юності полум’я не гасне в крові!

Миколо, бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлим і чистим шлях. Вітаю із Днем ангела!

Листівки для привітання на День Ангела Миколи

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна цілуватися на порозі будинку за народними прикметами.