З Обрізанням Господнім 2023! Красиві листівки і картинки до свята

14 січня віряни святкують велике церковне свято

Згідно з церковним календарем на січень-2023, цієї суботи християни східного обряду відзначають свято — Обрізання Господнє, яке проводили на восьмий день після народження Ісуса Христа.

У дитинстві, за місцевими традиціями, Христу провели обрізання крайньої плоті. У ті часи цей обряд означав приналежність до обраного Богом народу і вважався прообразом хрещення, щоб дитину прийняли у християнство. Також у цей день Христу дали ім’я і вперше публічно назвали Ісусом, тобто Спасителем.

На честь великого церковного свята "Телеграф" підготував гарні листівки та вітальні картинки, які ви можете легко відправити своїм близьким і рідним людям у мережі.

Привітання з Обрізанням Господнім 14 січня-2023: листівки і картинки

Нагадаємо, що на 14 січня ще випадає пам’ять святого Василя, цей день у народі часто називають Старий Новий рік.