День ангела Василя: душевні привітання з Днем ангела в листівках на 14 січня

Сьогодні християни східного обряду святкують День святого Василя Великого

Цієї суботи, 14 січня, православні вшановують пам’ять святителя Василя Великого – одного з отців церкви та найбільш шанованих святих. Свято щорічно відзначають після Щедрого вечора або Василівого вечора.

У день Василя наші предки на Русі ходили "посівати" до своїх сусідів та родичів, і бажати добра господарям. Також 14 січня з іменинами вітають усіх Василів.

"Телеграф" підготував найкрасивіші вітальні листівки та картинки з побажаннями всього найкращого власникам цього імені. Їх слід відправити всім Василям у їхній День ангела в соцмережі, месенджері.

З Днем Василя 14 січня: листівки і картинки з побажаннями

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята. Про те, що українці відзначають у перший місяць 2023 року, читайте у нашому попередньому матеріалі.