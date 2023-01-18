З Хрещенським Святвечором! Найкращі привітання зі святом у картинках та листівках

Цього дня відбувається перше Велике освячення води

У середу, 18 січня, християни східного обряду відзначають напередодні великого свята Водохреща — Хрещенський Святвечір, який ще називають Другим святвечір або "Голодною кутею". Цього дня у храмах відбувається літургія, після чого освячується вода.

Варто відзначити, що вода, освячена в Хрещенський Святвечір, має сильні благодатні властивості, які не втрачається навіть після її розведення з простою водою. До святої води слід ставитись по-особливому, адже так вона може довго зберігати свою силу.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати з Хрещенським Святвечір своїх близьких та рідних, ми підготували для вас гарні привітання у картинках та листівках.

Привітання з Водохресним Святвечором: картинки та листівки

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.