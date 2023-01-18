Водохресний Святвечір 18 січня: гарні відеопривітання, картинки та листівки українською мовою

У Святвечір прийнято випити трохи священної води

У середу, 18 січня, православні християни святкують Водохресний Святвечір — важливе свято, яке відзначається напередодні важливого свята Хрещення Господнє. Зазначимо, що напередодні Йордану чи Хрещення віряни тримають сувору посаду.

Всі страви, які можна їсти в Водохресний Святвечір, повинні бути пісними, а основною стравою на столі була голодна кутя. Серед додаткових страв – компот із сухофруктів, вареники, риба. На столі не повинно бути парної кількості страв. Оптимальна кількість – 7-9 страв.

На честь свята "Телеграф" зібрав найкращі привітання у відео, листівках та картинках українською мовою з Водохресним Святвечором, які ви можете надіслати своїм близьким та просто знайомим у СМС, соцмережі чи месенджері.

Привітання з Водохресним Святвечором: картинки та листівки українською мовою

Відеовітання з Водохресним Святвечором

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.