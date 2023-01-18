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Водохреще-2023: добірка душевних привітань і яскравих картинок до свята

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Водохреще відзначають 19 січня Новина оновлена 18 січня 2023, 18:28
Водохреще відзначають 19 січня. Фото Unian.net

У це світле свято не забудьте порадувати близьких теплим вітанням

У четвер, 19 січня 2023 року, православні в Україні відзначають за юліанським календарем велике церковне свято — Хрещення Господнє. Ця дата присвячена події, коли був охрещений Ісус Христос у річці Йордан Іоанном Хрестителем. У день Богоявлення вважається, що вода має унікальні цілющі властивості. У храмах 19 січня традиційно відбуваються урочисті служби, важлива частина яких – освячення води.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок на свято Хрещення Христового. Ви можете завантажити картинку, що сподобалася, і відправити в будь-якому доступному месенджері своїм рідним, друзям і колегам. Вибирайте святкове вітання на будь-який смак. Якщо хочеться порадувати близьких особливим побажанням, то, крім листівки, можна відправити душевний вірш-вітання. Декому сподобається ідея з музичною листівкою на Водохреще 19 січня. Обов’язково побажайте адресату здоров’я, миру та божої ласки!

Привітання на Водохреще у віршах

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

На Водохреще вам бажаю миру, щастя,

Добрих і прекрасних літ,

Хай Господь оберігає

Від проблем вас і від бід!

Листівки на Водохреще 19 січня

Зі святом Водохреща
З Хрещенням Господнім
З Хрещенням Господнім вірш

Красиві вітання з Водохрещем (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вперше глава ПЦУ митрополит Єпіфаній очолить хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі, яка відбудеться 19 січня о 9.00. Ця подія точно увійде до історії.

Теги:
#Поздоровлення #Хрещення #Листівки #Хрещення Господнє #Привітання