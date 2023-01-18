Водохреще-2023: добірка душевних привітань і яскравих картинок до свята

У це світле свято не забудьте порадувати близьких теплим вітанням

У четвер, 19 січня 2023 року, православні в Україні відзначають за юліанським календарем велике церковне свято — Хрещення Господнє. Ця дата присвячена події, коли був охрещений Ісус Христос у річці Йордан Іоанном Хрестителем. У день Богоявлення вважається, що вода має унікальні цілющі властивості. У храмах 19 січня традиційно відбуваються урочисті служби, важлива частина яких – освячення води.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок на свято Хрещення Христового. Ви можете завантажити картинку, що сподобалася, і відправити в будь-якому доступному месенджері своїм рідним, друзям і колегам. Вибирайте святкове вітання на будь-який смак. Якщо хочеться порадувати близьких особливим побажанням, то, крім листівки, можна відправити душевний вірш-вітання. Декому сподобається ідея з музичною листівкою на Водохреще 19 січня. Обов’язково побажайте адресату здоров’я, миру та божої ласки!

Привітання на Водохреще у віршах

Нехай Хрещення Господнє в хату, Радості Вам принесе багато, Розбудить приспані надії, Добром і щастям Вас засіє, Водицею окропить та любов'ю, І подарує вам міцне здоров'я! Вітаю з Хрещенням Христовим!

Перед Богоявленням Христа, Дається вам вода Свята. Хай Свята водичка Скропить ваші личка, І окропить ззовні, Щоб були здорові! Хай окропить хату, Щоб в ній зла не знати, Скропить всю родину, Щоб жила щасливо! І всю Україну! Колись на світанні, Сам Христос хрестився У ріці Йордані!

З Хрещенням вітаю щиро! Щоб жили усі щасливо, В мирі, злагоді, любові, У достатку і здоров'ї. Ангел хай охороняє, І Господь благословляє. Радості і благодаті, Щастя щоб було у хаті!

Хай в вашій оселі радість панує, Христос Охрестився, мир світу дарує, Щоб мали ви міцне здоров’я, Щоб сповнилися мудрості і сил, Щоб кожен день уже сьогодні, Лиш тільки радість приносив!

Прийміть мої вітання з Водохрещем! Здоров'я ваше буде хай, як сталь. Хай з Богом буде вам завжди безпечно, Хай не приходить у ваш дім печаль. І благодать Господня нехай світить На довгому життєвому шляху. Нехай будуть щасливі ваші діти, І ангел береже сім’ю усю!

На Водохреще вам бажаю миру, щастя, Добрих і прекрасних літ, Хай Господь оберігає Від проблем вас і від бід!

Листівки на Водохреще 19 січня

Красиві вітання з Водохрещем (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вперше глава ПЦУ митрополит Єпіфаній очолить хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі, яка відбудеться 19 січня о 9.00. Ця подія точно увійде до історії.