Водохреще-2023: добірка душевних привітань і яскравих картинок до свята
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У це світле свято не забудьте порадувати близьких теплим вітанням
У четвер, 19 січня 2023 року, православні в Україні відзначають за юліанським календарем велике церковне свято — Хрещення Господнє. Ця дата присвячена події, коли був охрещений Ісус Христос у річці Йордан Іоанном Хрестителем. У день Богоявлення вважається, що вода має унікальні цілющі властивості. У храмах 19 січня традиційно відбуваються урочисті служби, важлива частина яких – освячення води.
"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок на свято Хрещення Христового. Ви можете завантажити картинку, що сподобалася, і відправити в будь-якому доступному месенджері своїм рідним, друзям і колегам. Вибирайте святкове вітання на будь-який смак. Якщо хочеться порадувати близьких особливим побажанням, то, крім листівки, можна відправити душевний вірш-вітання. Декому сподобається ідея з музичною листівкою на Водохреще 19 січня. Обов’язково побажайте адресату здоров’я, миру та божої ласки!
Привітання на Водохреще у віршах
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
На Водохреще вам бажаю миру, щастя,
Добрих і прекрасних літ,
Хай Господь оберігає
Від проблем вас і від бід!
Листівки на Водохреще 19 січня
Красиві вітання з Водохрещем (відео)
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вперше глава ПЦУ митрополит Єпіфаній очолить хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі, яка відбудеться 19 січня о 9.00. Ця подія точно увійде до історії.