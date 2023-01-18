З Водохресним Святвечором! Яскраві листівки та привітання зі святом

Зібрали для вас найкрасивіші привітання з Хрещенським святвечір та листівки

Вечір напередодні важливого дванадесятого свята Хрещення Господнього, яке відзначається 19 січня, називається Водохресним Святвечором або Навечір’ям Богоявлення. Також у народі день називають Другим святвечір або "Голодною кутею".

Цього вечора відбувається особливий обряд — Велике освячення води. Люди вірять, що у цей день вода наділяється чудодійними властивостями, тож треба обов’язково вмиватися святою водою чи набрати її із собою. Також це день суворого посту, коли не заведено сідати за стіл до першої зірки. При чому вечеря має бути пісною та безалкогольною.

На честь свята "Телеграф" підготував красиві картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких та друзів із цим світлим святом. Не забудьте відправити одне з них до СМС, соцмережі чи месенджера.

Привітання з Хрещенським Святвечором: картинки та листівки

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.