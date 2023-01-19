День чоловіка 19 січня: красиві привітання й листівки для найріднішого

Добірка чудових поздоровлень на будь-який смак

День чоловіка — неофіційне свято, яке навіть не вважається міжнародним. Однак його залюбки святкують у багатьох країнах світу. Припадає воно, як і Водохреща, на 19 січня.

Це незвичайне свято з’явилося багато років тому в Ісландії, але швидко поширилося по всьому світу. День чоловіка — це хороший привід для дружини зайвий раз подякувати своєму коханому за підтримку і любов, а також його працю та вклад у щасливе сімейне життя. Будь-якому чоловікові буде приємно почути кілька щирих теплих слів, тож "Телеграф" підготував для вас добірку найкращих привітань для чоловіка та красиві листівки, які йому можна надіслати без зайвих слів.

Привітання з Днем чоловіка 2023

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Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

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Сьогодні — твоє свято, тож хочу побажати тобі, мій любий чоловіче, всіляких перемог, сил і наснаги, душевного спокою та рівноваги. Щоб все у твоєму життя складалося як треба, а всі мрії, плани та задуми — збувалися! Ти — найкращий, дякую тобі за все!

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Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

У чоловічий день тобі бажаю

Свій автопарк біля воріт.

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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

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Вітаю з Днем чоловіка! Хочу побажати тобі, мій коханий, мужності й сміливості, відваги та доблесті, яку ти вже не раз мені продемонстрував, поваги від оточення, любові й щастя, впевненості у завтрашньому дні та міцного здоров'я. А ще — сил і натхнення, великих перемог й удачі у всьому, за що б ти не брався!

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як мамі красиво привітати з Днем народження донечку. У нашій добірці ви знайдете чудові листівки до цього сімейного свята.