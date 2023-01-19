З Хрещенням Господнім! Барвисті листівки з побажаннями добра та миру

У цей світлий день надішліть своїм рідним душевне привітання

Православні за юліанським календарем у четвер 19 січня 2023 року вшановують велике свято на честь Хрещення Господнього. Вважається, що саме цього дня у водах Йордану охрестили Ісуса Христа. Друга назва цього свята – Богоявлення. Як говориться в біблійних писаннях, у момент хрещення на землю явився Бог Отець. У день Хрещення у храмах відбуваються святкові служби, де святять воду. Водохрещенську воду зберігають близько року, вважаючи, що вона не втрачає своїх цілющих властивостей весь цей час. Віряни використовують святу воду при лікуванні недуг та обмивання житла.

"Телеграф" вітає своїх читачів зі світлим святом Хрещення Христового! Публікуємо добірку гарних листівок на Водохреще 19 січня. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і відправляйте близьким та коханим людям у будь-якому месенджері. Побажайте адресату міцного здоров’я, душевної рівноваги, миру в Україні та божої опіки.

Красиві листівки на Хрещення Господнє

Привітання на Водохреща 19 січня у віршах (картинки)

Раніше "Телеграф" розповідав, що о 9:00 19 січня у Києві відбудеться перша в історії хрещенська молитва у Києво-Печерській лаврі, яку проведе голова ПЦУ митрополит Єпіфаній. На заході присутніх просять дотримуватися ряду застережень у зв’язку з військовим становищем у країні.