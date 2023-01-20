Дмитрику, з іменинами! Найкращі вітання на День ангела Дмитра

Не забудьте привітати Діму з іменинами

Ім’я Дмитра вже багато років незмінно в топі найпопулярніших в Україні — складно знайти людину, яка не мала б хоч одного знайомого Діми. Раніше ми розповіли, що означає це ім’я і коли у році всі Дні ангела Дмитра. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних поздоровлень українською з іменинами для Діми.

Короткі привітання з Днем ангела Дмитра

Дмитро, на іменини бажаю тобі міцного здоров’я, щастя в особистому житті, вірних друзів та успішної кар’єри. Нехай у твоєму житті все йде як по маслу.

З іменинами, Дмитрику! Крокуй по життю легко та впевнено, нехай твій кар’єрний шлях буде блискучим, друзі – вірними, кохання – справжнім, а здоров’я – міцним!

Зі святом іменин, Дімо! Бажаю усіляких благ, нових відчуттів, усіляких насолод, щоб ти завжди залишався енергійним, оптимістичним, кмітливим, чарівним та веселим.

Дмитрусь, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає тебе у скрутні хвилини

У день іменин тобі, Дімо, бажаю, щоб твій покровитель приніс тобі удачу та безмежний успіх, щоб завжди зустрічалося щастя, а вдома панували мир та добробут.

Листівки для привітання на День ангела Дмитра

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки не можна дарувати близьким згідно з народними прикметами, — вважається, що деякі речі можуть тільки нашкодити.