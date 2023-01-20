З Днем Соборності України! Красиві листівки і картинки до свята

Це важливе для українців свято і нагода об'єднати наші зусилля в цей час

Під час боротьби з російським ворогом національні свята українців набувають ще більшого значення. У неділю, 22 січня 2023 року, відзначається День Соборності України. Свято присвячено визначній події з історії нашого народу, що стала ще одним кроком до незалежності й соборності сучасної держави. В 1919 році 22 січня було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року ця дата закріплена як офіційне державне свято в Україні. В цей день у мирні часи проходять урочисті заходи, традиційно у різних куточках країни українці створюють "живі ланцюги" — це символ єдності нашого народу.

"Телеграф" публікує добірку красивих листівок до Дня Соборності України. Ви можете завантажити картинку, яка сподобалася, на свій гаджет і переслати близьким і друзям або ж розмістити на своїх сторінках у соціальних мережах. Цей день дає нагоду ще раз переконатися у силі, міцності та стійкості українського народу.

Листівки і картинки на День Соборності України

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята очікують на українців у січні 2023 року. Детальніше про важливі дати можна дізнатися у церковному календарі на місяць.