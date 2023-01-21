З Днем обіймів! Красиві листівки та картинки до свята на будь-який смак

Не забудьте порадувати ваших близьких теплим вітанням

Щорічно 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. У 2023 році дата припадає на вихідний день – суботу. Багато років тому обіймам присвятили особливу дату японці, там це свято вважається національним. Незабаром традиція обійматися певного дня січня поширилася по всьому світові.

Вважається, що в таке свято можна підійти навіть до незнайомої людини і взяти її в дружні обійми. У деяких країнах цього дня відбуваються флешмоби-обіймання. Тому сміливо обіймайте всіх рідних і коханих 21 січня. Якщо ж ви чи ваші близькі знаходитесь далеко один від одного, то не зайвим буде відправити електронний привіт-обіймашку.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок до Дня обіймів на будь-який смак. Просто завантажуйте картинку, що сподобалася, на свій гаджет і пересилайте друзям і рідним у зручному месенджері. Такий сюрприз викличе в адресата посмішку та подарує гарний настрій на весь день!

Картинки на День обіймів 21 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначаються в Україні у січні 2023 року. Для зручності ви можете використати наш календар важливих дат на місяць.