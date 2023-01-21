З китайським Новим роком-2023! Потішні привітання у листівках з кроликами

Привітайте своїх близьких і друзів прикольними картинками з настанням року, символом якого є Чорний Водяний Кролик

За китайським календарем, Новий рік настає в другий молодик після дня зимового сонцестояння, а саме 22 січня. За київським часом рік Чорного Водяного Кролика у Китаї вже настав 21 січня о 18:00.

Цікаво, що для китайців це буде не 2023, настання якого ми всі відзначали з 31 грудня на 1 січня, а 4720 рік. У Піднебесній такий рік зустрічають із нетерпінням, називаючи його роком долі, часом несподіваних змін та важливих подій у житті.

З настанням китайського Нового року "Телеграф" бажає всім своїм читачам миру, чистого неба над головою, всього найкращого. Щоб і ви могли привітати своїх близьких цього дня, пропонуємо вам добірку прикольних листівок і картинок із символом 2023 року – кроликом. Їх можна відправити в соцмережі чи месенджері.

Привітання з китайським Новим роком-2023: листівки і картинки

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