З Китайським Новим роком 2023! Душевні привітання для рідних і друзів
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Ми зібрали для вас найкращі привітання у віршах, прозі та картинках
Новий рік у Китаї настає не 1 січня, а щороку в іншу дату. Його відзначають на другий молодик після зимового сонцестояння і цьогоріч Китайський Новий рік прийде 22 січня. До речі, цього разу китайці зустрічатимуть не 2023, а 4720 рік.
Новорічні святкування у Китаї — дуже особливі. Місячне новоліття там зведено зустрічати дуже яскраво та шумно. В цю ніч на вулицях повно людей, вони запускають феєрверки та спеціальні ліхтарики, підривають хлопавки і гучно веселяться й танцюють.
Привітання з Китайським Новим роком
Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.
Здоров’я, щастя і надію,
Нехай у ваш дім швидше несе,
І буде краще все, ніж раніше,
У цей Новий рік!
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Відправляю вам багато добрих побажань на майбутній рік. Але не забувайте і чудові моменти, які трапилися з вами у минулому році. Щасливого Нового року!
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Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості і щастя!
Нехай Китайский Новий Рік
Вам удачу принесе.
І здоров’я, і багато любові.
І, звичайно, краси!
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У цей Новий рік прийміть рішення викорінити гнітючі думки з вашого розуму. Просто подумайте про майбутнє з оптимізмом. Вдалого Нового року.
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
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Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток в домі,
І збереться вся сім'я!
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З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
Раніше ми розповідали, що Китайський Новий рік принесе успіх у життя трьох знаків Зодіаку. Цим щасливцям у наступні 13 місяців щаститиме буквально у всьому!