З Китайським Новим роком 2023! Душевні привітання для рідних і друзів

Ми зібрали для вас найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Новий рік у Китаї настає не 1 січня, а щороку в іншу дату. Його відзначають на другий молодик після зимового сонцестояння і цьогоріч Китайський Новий рік прийде 22 січня. До речі, цього разу китайці зустрічатимуть не 2023, а 4720 рік.

Новорічні святкування у Китаї — дуже особливі. Місячне новоліття там зведено зустрічати дуже яскраво та шумно. В цю ніч на вулицях повно людей, вони запускають феєрверки та спеціальні ліхтарики, підривають хлопавки і гучно веселяться й танцюють.

Привітання з Китайським Новим роком

Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,

Нехай у ваш дім швидше несе,

І буде краще все, ніж раніше,

У цей Новий рік!

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Відправляю вам багато добрих побажань на майбутній рік. Але не забувайте і чудові моменти, які трапилися з вами у минулому році. Щасливого Нового року!

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Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості і щастя!

Нехай Китайский Новий Рік

Вам удачу принесе.

І здоров’я, і багато любові.

І, звичайно, краси!

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У цей Новий рік прийміть рішення викорінити гнітючі думки з вашого розуму. Просто подумайте про майбутнє з оптимізмом. Вдалого Нового року.

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Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

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Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток в домі,

І збереться вся сім'я!

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З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

Раніше ми розповідали, що Китайський Новий рік принесе успіх у життя трьох знаків Зодіаку. Цим щасливцям у наступні 13 місяців щаститиме буквально у всьому!