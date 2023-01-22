З Днем Соборності України-2023: красиві листівки і картинки до свята

22 січня відзначається свято, що нагадує про єдність та незалежність українського народу

Згідно з календарем свят, 22 січня українці святкують важливе для держави свято – День Соборності України. 2023 року подія випадає на неділю.

День Соборності України відзначається у річницю підписання Акту возз'єднання Української народної республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) 1919 року. Це означало, що республіки об’єднуються та створюють єдину державу. Пізніше домовленість назвали "Акт Злуки". І хоча реального об’єднання українських територій не відбулося, ця подія вплинула на всю подальшу історію України.

Свято 22 січня хоч і є офіційним у нашій країні, проте не входить до списку державних вихідних днів. До того ж зараз діє воєнний стан, який скасовує всі додаткові вихідні з нагоди свят.

На честь Дня Соборності України "Телеграф" підготував гарні, патріотичні листівки та картинки. Їх наші читачі можуть відправити своїм близьким, друзям, родичам та іншим знайомим у соціальних мережах, месенджерах.

З Днем Соборності України 2023: листівки і картинки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які церковні свята відзначатимуть українці у січні 2023 року.