Тетянин день 25 січня: яскраві привітання, картинки та листівки зі святом

"Телеграф" зібрав гарні привітання з днем ангела, якими можна привітати іменинницю Таню

Цієї середи, 25 січня, православна церква згадує святу мученицю Тетяну Римську, а це означає, що всі дівчата, кого назвали іменем цієї святої, відзначають свої іменини. Цього дня всім Тетянам заведено дарувати символічні подарунки, квіти та вітати їх з днем ангела.

Зазначимо, що Тетяна – це одне з найпопулярніших імен в Україні, тому кожен, напевно, має кого привітати цього дня.

З цієї нагоди "Телеграф" зробив добірку найкрасивіших та оригінальних листівок та картинок із Днем ангела Тетяни. Не забудьте надіслати яскраве привітання своїм знайомим у соціальній мережі чи месенджері.

Привітання з Тетяниним днем 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано із тим, що Різдво деякі українці почали відзначати 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше.