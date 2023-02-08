Грицько, зі святом! Чудові картинки та привітання на День ангела Григорія

Не забудьте привітати Гриця з іменинами

На сьогоднішній день ім’я Григорій не поширене, проте часто зустрічається в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені та коли всі Дні ангела Григорія протягом року. Тепер же ми приготували для вас добірку гарних привітань у прозі, віршах та листівках українською для привітання Григорія з іменинами.

Короткі привітання з Днем ангела Григорія

Григорій, в день іменин бажаю, нехай наступний рік принесе тобі море сил для руху на шляху до своєї мети, а ангел-охоронець убереже тебе від неприємностей. Зі святом!

Із Днем ангела Григорія! Нехай таких особливих днів буде якнайбільше, нехай тебе оточують тільки вірні та надійні люди. Будь щасливим і ні в чому собі не відмовляй!

Вітаю з іменинами, Грицько! Побажаю тобі міцного здоров’я, і щоб кожен день твій був наповнений приємними подіями, оптимізмом та радісними зустрічами. Бережи себе!

Дорогий Григорію, вітаю тебе з Днем ангела і від щирого серця бажаю бути неймовірно щасливою людиною, наповнювати своє життя добротою, хорошими вчинками та щирою любов’ю.

Григорію! Цього чудового дня бажаю, щоб у твоєму домі завжди був добробут, достаток і спокій, а всі негаразди оминали твою родину. З іменинами!

Листівки для привітання на День ангела Григорія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами не можна дозволяти гостям мити посуд у вас вдома — особливо незаміжнім жінкам.