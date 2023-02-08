Грицько, зі святом! Чудові картинки та привітання на День ангела Григорія
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Не забудьте привітати Гриця з іменинами
На сьогоднішній день ім’я Григорій не поширене, проте часто зустрічається в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені та коли всі Дні ангела Григорія протягом року. Тепер же ми приготували для вас добірку гарних привітань у прозі, віршах та листівках українською для привітання Григорія з іменинами.
Короткі привітання з Днем ангела Григорія
- Григорій, в день іменин бажаю, нехай наступний рік принесе тобі море сил для руху на шляху до своєї мети, а ангел-охоронець убереже тебе від неприємностей. Зі святом!
- Із Днем ангела Григорія! Нехай таких особливих днів буде якнайбільше, нехай тебе оточують тільки вірні та надійні люди. Будь щасливим і ні в чому собі не відмовляй!
- Вітаю з іменинами, Грицько! Побажаю тобі міцного здоров’я, і щоб кожен день твій був наповнений приємними подіями, оптимізмом та радісними зустрічами. Бережи себе!
- Дорогий Григорію, вітаю тебе з Днем ангела і від щирого серця бажаю бути неймовірно щасливою людиною, наповнювати своє життя добротою, хорошими вчинками та щирою любов’ю.
- Григорію! Цього чудового дня бажаю, щоб у твоєму домі завжди був добробут, достаток і спокій, а всі негаразди оминали твою родину. З іменинами!
Листівки для привітання на День ангела Григорія
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами не можна дозволяти гостям мити посуд у вас вдома — особливо незаміжнім жінкам.