З Днем стоматолога! Найкращі привітання та листівки до професійного свята

Не забудьте сьогодні привітати знайомих стоматологів

Щороку 9 лютого у всьому світі відзначають День стоматолога — професійне свято зубних лікарів, дантистів і стоматологів. Дата цього свята підібрана не випадково — саме в цей день мученицьку смерть прийняла Свята Аполлонія, яку вважають покровителькою стоматологів. Вона вірила в Христа і була піддана жорстоким тортурам із вириванням зубів і погрозами спалити її заживо. Після таких катувань Аполлонія Олександрійська попросила розв'язати їй руки і сама кинулася у вогонь. Згодом народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я святої та помолитися до неї, як зубний біль відразу вщухне.

Не забудьте сьогодні привітати колег та знайомих лікарів-стоматологів із їхнім професійним святом! "Телеграф" уже підготував для вас добірку чудових привітань та гарних листівок, які їм можна відправити.

Сьогодні день не імунолога, Не терапевта чи алерголога, а стоматолога! Бажаємо Вам всього прекрасного: Здоров'я, щастя та неба ясного! Хай все завжди у вас вдається, І всяка хвороба на раз піддається. Щоб пацієнти були всі лояльні, І кожен місяць приходили преміальні!

Вітаємо з професійним святом — Днем стоматолога! Спасибі вам за наші прекрасні здорові посмішки. Нехай так само щедро і відкрито посміхається вам удача. Щастя і процвітання.

Голлівудська посмішка – Це профіль твій! Клієнт йде задоволений, Забувши про страх і біль! Я тобі бажаю Так завжди тримати! Позицій своїх міцних У справі не здавати!

Раніше ми розповідали, як гарно привітати свою другу половинку з Днем Святого Валентина. У нашій добірці — тільки найкращі листівки для того, хто для вас дійсно важливий.