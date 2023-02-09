З Днем стоматолога! Найкращі привітання та листівки до професійного свята
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Не забудьте сьогодні привітати знайомих стоматологів
Щороку 9 лютого у всьому світі відзначають День стоматолога — професійне свято зубних лікарів, дантистів і стоматологів. Дата цього свята підібрана не випадково — саме в цей день мученицьку смерть прийняла Свята Аполлонія, яку вважають покровителькою стоматологів. Вона вірила в Христа і була піддана жорстоким тортурам із вириванням зубів і погрозами спалити її заживо. Після таких катувань Аполлонія Олександрійська попросила розв'язати їй руки і сама кинулася у вогонь. Згодом народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я святої та помолитися до неї, як зубний біль відразу вщухне.
Не забудьте сьогодні привітати колег та знайомих лікарів-стоматологів із їхнім професійним святом! "Телеграф" уже підготував для вас добірку чудових привітань та гарних листівок, які їм можна відправити.
Сьогодні день не імунолога,
Не терапевта чи алерголога, а стоматолога!
Бажаємо Вам всього прекрасного:
Здоров'я, щастя та неба ясного!
Хай все завжди у вас вдається,
І всяка хвороба на раз піддається.
Щоб пацієнти були всі лояльні,
І кожен місяць приходили преміальні!
Вітаємо з професійним святом — Днем стоматолога! Спасибі вам за наші прекрасні здорові посмішки. Нехай так само щедро і відкрито посміхається вам удача. Щастя і процвітання.
Голлівудська посмішка –
Це профіль твій!
Клієнт йде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
Раніше ми розповідали, як гарно привітати свою другу половинку з Днем Святого Валентина. У нашій добірці — тільки найкращі листівки для того, хто для вас дійсно важливий.