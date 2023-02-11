День Валентина у 2023 році особливий і наявністю нових технологій довкола

Очікуваний багатьма День святого Валентина — це особливе свято для кожної закоханої пари та чудова нагода показати власні почуття. Мила листівка стане гарним доповненням до вашого ранкового привітання. Зазначимо, що 2023 рік окреслився бумом інструментів штучного інтелекту. Тому ми попросили нашумілу нейромережу СhatGPT, якою можна скористатися і в Україні, долучитися до святкування Дня Валентина. Показати, як вона розуміється на коханні і написати нам ці 10 привітань для коханої людини:

"Троянди червоні, фіалки блакитні, давай пропустимо вечерю та перейдемо з тобою відразу до десерту. З Днем святого Валентина, мій милий пиріжок".

"Я, мабуть, зробила щось правильне в минулому житті, щоб ти став моїм Валентином. З Днем Святого Валентина, мій щасливий талісман".

"Мені не потрібні шоколадні цукерки чи квіти, мені просто потрібна твоя любов, щоб покращити мій день. І твої обійми, і твої поцілунки, і твоя кулінарія: з Днем Святого Валентина, моя любов".

"Ти змушуєш моє серце стрибати, а коліна трястися, і я б не хотів цього по-іншому. З Днем святого Валентина, мій жовтець (Це однорічні або багаторічні, водні або наземні трави з їдким, а іноді і отруйним соком. — ред.)".

"Твоє кохання, як теплі обійми коали, це найкраще почуття у світі. З Днем святого Валентина, мій милий друже".

"Я знав, що закохався в тебе, коли перестав шукати когось кращого. З Днем Святого Валентина, моя краща половинка".

"Кажуть, що сміх — найкращі ліки, і якщо ти мій Валентин, я не думаю, що я коли-небудь захворію. З Днем святого Валентина, моя весела та мила".

"Я думав, що все це бачив, але потім ти увійшла у моє життя і вкрала моє серце. З Днем святого Валентина, розкрадачка мого серця".

"Кажуть, що кохання сліпе, але я не проти, доки я можу бути з тобою. З Днем святого Валентина — мої очі закриті, моє серце відкрите".

"Ти змушуєш мене вірити в казки, єдинорогів, і "довго і щасливо". З Днем Святого Валентина, моя казка, яка збулася".

Що таке СhatGPT — цей інструмент навчений спілкуватися мовою, максимально наближеною до людської. Він добре розуміється на написанні художніх і технічних текстів. На відміну від Google, не просто видає вам посилання зі схожими на ваш запит заголовками, а дійсно розуміє, що ви маєте на увазі. Потім збирає інформацію із безлічі книжок і вебсайтів, на яких він навчався, опрацьовує її та переповідає своїми словами. Тому ці привітання є, фактично, його власним творінням.

Ви можете порівняти ці привітання із тими, які вигадали звичайні люди. "Телеграф" підготував чудову підбірку до Дня закоханих. А також ми знаємо рецепт смачнючого печива, яке чудово підійде до святкування Дня Святого Валентина.