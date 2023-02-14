З Днем Святого Валентина! Симпатичні листівки та відеопривітання на будь-який смак

Не забудьте 14 лютого привітати із Днем святого Валентина тих, кого ви любите

У лютому весь світ відзначає наповнену любов’ю та романтикою дату – День святого Валентина. Прийнято обмінюватися подарунками зі своїми коханими, особлива частина якого валентинка – ця листівка один з головних символів свята. Якщо ваш партнер далеко, то порадуйте його онлайн-вітанням на День закоханих.

На честь свята "Телеграф" публікує добірку гарних листівок на 14 лютого. Ви можете вибрати картинку, яка вам найбільше сподобалася, та відправити своїй половинці. Деякі вже давно вітають у Валентинів день друзів та близьких. Їм ви також можете надіслати у зручному месенджері святкове привітання. Якщо хочеться чогось особливого, то придивіться до музичних листівок. Такий жест точно потішить тих, кого ви любите.

Листівки з днем Святого Валентина

Вітання на День закоханих українською та російською мовами (відео)

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна оригінально відзначити День закоханих. Провести вечір можна нестандартно та цікаво. А також ми писали, який подарунок здивує на День святого Валентина дівчину, а що можна подарувати коханому на 14 лютого.