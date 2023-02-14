З Днем Святого Валентина! Милі листівки до Дня закоханих та вірші на 14 лютого

Не забудьте привітати із Днем закоханих тих, кого любите

Весь світ відзначає 14 лютого День святого Валентина, свято всіх закоханих! Цього дня прийнято обмінюватися подарунками та милими валентинками – один із головних символів цієї романтичної дати. Якщо можливості вручити презент особисто немає, то можна привітати тих, хто дорогий вашому серцю, по інтернету.

"Телеграф" підготував милі листівки до Дня закоханих. Ви можете завантажити на свій гаджет картинку, яка вам сподобалася, і відправити в будь-якому доступному месенджері вашій коханій людині 14 лютого. Привітання у віршах на День святого Валентина – ще один спосіб проявити увагу. Тепле побажання обов’язково подарує вашому адресату посмішку і порадує, навіть якщо між вами далека відстань.

Милі листівки на день Святого Валентина

Красиві листівки на 14 лютого

Вірші на День закоханих

В цей чудовий день Нехай Валентин, як в добрій казці, Подарує тобі щастя, А Амурчик у намисті Принесе кохання чисте, А від мене подарунок – Палкий поцілунок!

Бажаю тобі кохання: Не такого як місяць, бо він пропадає, Не такого як сонце, бо воно згасає, Не такого як вітер, бо він гуляє, А такого як небо, бо воно безкрає! З днем Святого Валентина!

З Днем святого Валентина! Хай життя буде малина, Щоб в коханні та любові Проходили дні чудові. Нехай любов взаємна буде, А решта все якось прибуде: І здоров'я, і успіх, І дитячий добрий сміх!

Крізь суворі вітри й хуртовини Крізь тумани, ліси і поля, З Валентином тебе я вітаю, Найдорожча кохана моя.

З днем святого Валентина Хочу привітати, Щоб чудово пройшла днина Хочу побажати. Щастя, радості й любові, Грошей та достатку Хай принесе Валентин Почуттів горнятко!

Дощ чи сніг – то все одно, Не дивлюся я в вікно, А дивлюсь лиш в твої очі, Такі лагідні, дівочі. Ти у мене, як картина, І я вдячний Валентину, Що він виконав бажання – Дарував мені кохання.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями відзначення 14 лютого. Якщо ви бажаєте провести День закоханих нетривіально, то є п’ять чудових альтернатив традиційній романтичній вечері. Також ми писали, як підібрати подарунок на День святого Валентина кожному знаку Зодіаку.